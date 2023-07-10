https://ria.ru/20230710/lakey-1883165746.html

Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала

Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала - РИА Новости, 10.07.2023

Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала

Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы "лакея США" Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК, написал лидер французской партии... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T02:42

2023-07-10T02:42

2023-07-10T02:42

в мире

испания

франция

латинская америка

педро санчес

владимир зеленский

евросоюз

селак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7450f1c1a1a5b8fe7cb35bb933745758.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы "лакея США" Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter."Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите (ЕС — СЕЛАК. — Прим. ред.), в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты", — написал политик. Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе. Однако некоторые лидеры СЕЛАК наложили вето на визит украинского президента.

https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883157402.html

испания

франция

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, франция, латинская америка, педро санчес, владимир зеленский, евросоюз, селак