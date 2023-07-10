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Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала - РИА Новости, 10.07.2023
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02:42 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/lakey-1883165746.html
Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала
Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала - РИА Новости, 10.07.2023
Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала
Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы "лакея США" Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК, написал лидер французской партии... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T02:42
2023-07-10T02:42
в мире
испания
франция
латинская америка
педро санчес
владимир зеленский
евросоюз
селак
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы "лакея США" Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter."Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите (ЕС — СЕЛАК. — Прим. ред.), в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты", — написал политик. Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе. Однако некоторые лидеры СЕЛАК наложили вето на визит украинского президента.
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883157402.html
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в мире, испания, франция, латинская америка, педро санчес, владимир зеленский, евросоюз, селак
В мире, Испания, Франция, Латинская Америка, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Евросоюз, СЕЛАК
Во Франции Зеленского описали одной фразой после очередного провала

Французский политик Асселино назвал президента Украины Зеленского лакеем США

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидеры стран Латинской Америки разрушили планы "лакея США" Владимира Зеленского отказом в посещении саммита ЕС — СЕЛАК, написал лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино в Twitter.
«
"Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите (ЕС — СЕЛАК. — Прим. ред.), в то время как он убивает тысячи молодых украинцев. Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера отказались видеть этого лакея США, который разоряет 90 процентов планеты", — написал политик.
Ранее Зеленский заявил, что премьер-министр Испании Педро Санчес пригласил его принять участие в июльском саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Брюсселе. Однако некоторые лидеры СЕЛАК наложили вето на визит украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Все идет к революции. В Киеве обрушились на Зеленского после провала с НАТО
9 июля, 23:00
 
В миреИспанияФранцияЛатинская АмерикаПедро СанчесВладимир ЗеленскийЕвросоюзСЕЛАК
 
 
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