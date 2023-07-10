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В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов

В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов - РИА Новости, 10.07.2023

В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:49

2023-07-10T14:49

2023-07-10T16:43

экономика

луганская народная республика

запорожская область

владимир путин

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещается до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования. В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в Россию и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.

луганская народная республика

запорожская область

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, россия, донецкая народная республика, херсонская область