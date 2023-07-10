https://ria.ru/20230710/kredity-1883287676.html
В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов
В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов - РИА Новости, 10.07.2023
В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:49
2023-07-10T14:49
2023-07-10T16:43
экономика
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещается до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования. В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в Россию и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.
луганская народная республика
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, россия, донецкая народная республика, херсонская область
Экономика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
В России отложили взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов
В России запретили до 2026 года взыскание просрочки по кредитам жителей новых регионов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Закон в целях защиты прав и законных интересов жителей этих четырех новых регионов России запрещается до 1 января 2026 года деятельность по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года.
Причем этот запрет касается лишь задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть кредитными и микрофинансовыми организациями. Он не будет распространяться на долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также на долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.
Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
В соответствии с действующим законодательством, со дня принятия в Россию и образования в ее составе четырех новых субъектов и до 2026 года действует переходный период для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России.