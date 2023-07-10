https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html

Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов

Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов - РИА Новости, 10.07.2023

Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов

Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с доковидным годом, сообщают "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:01

2023-07-10T19:01

2023-07-10T19:03

туризм

туризм

новости - туризм

китай

юго-восточная азия

таиланд

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с доковидным годом, сообщают "Яндекс Путешествия".Специалисты компании сравнили данные за июнь текущего и июнь 2019 годов и выяснили, что популярность направления увеличивается, несмотря на то, что групповой безвизовый въезд еще не заработал.Среди главных причин — отмена большинства ковидных ограничений и широкие возможности для транзитных путешествий в страны Юго-Восточной Азии, например, в Таиланд и Вьетнам.Доля КНР в международных перелетах россиян на текущий период в полтора-два раза выше, чем в 2019 году.Цены на перелеты в Китай также вернулись к допандемийным значениям — стоимость перелета в обе стороны в мае и июне составляла в среднем 48 тысяч рублей. В июле — от 40,5 тысяч рублей. Сейчас страна занимает восьмое место в рейтинге зарубежных направлений, востребованных у россиян.

https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html

китай

юго-восточная азия

таиланд

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, юго-восточная азия, таиланд