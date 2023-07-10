https://ria.ru/20230710/kitay-1883348106.html
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов - РИА Новости, 10.07.2023
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов
Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с доковидным годом, сообщают "Яндекс Путешествия". РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:01
2023-07-10T19:01
2023-07-10T19:03
туризм
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с доковидным годом, сообщают "Яндекс Путешествия".Специалисты компании сравнили данные за июнь текущего и июнь 2019 годов и выяснили, что популярность направления увеличивается, несмотря на то, что групповой безвизовый въезд еще не заработал.Среди главных причин — отмена большинства ковидных ограничений и широкие возможности для транзитных путешествий в страны Юго-Восточной Азии, например, в Таиланд и Вьетнам.Доля КНР в международных перелетах россиян на текущий период в полтора-два раза выше, чем в 2019 году.Цены на перелеты в Китай также вернулись к допандемийным значениям — стоимость перелета в обе стороны в мае и июне составляла в среднем 48 тысяч рублей. В июле — от 40,5 тысяч рублей. Сейчас страна занимает восьмое место в рейтинге зарубежных направлений, востребованных у россиян.
https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, китай, юго-восточная азия, таиланд
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Юго-Восточная Азия, Таиланд
Эксперты заявили о буме на поездки в Китай среди российских туристов
Яндекс Путешествия: спрос россиян на путешествия в Китай превысил доковидные показатели
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Спрос россиян на путешествия в Китай вырос в 2,5 раза по сравнению с доковидным годом, сообщают "Яндекс Путешествия".
Специалисты компании сравнили данные за июнь текущего и июнь 2019 годов и выяснили, что популярность направления увеличивается, несмотря на то, что групповой безвизовый въезд еще не заработал.
Среди главных причин — отмена большинства ковидных ограничений и широкие возможности для транзитных путешествий в страны Юго-Восточной Азии
, например, в Таиланд
и Вьетнам
.
Доля КНР в международных перелетах россиян на текущий период в полтора-два раза выше, чем в 2019 году.
Цены на перелеты в Китай также вернулись к допандемийным значениям — стоимость перелета в обе стороны в мае и июне составляла в среднем 48 тысяч рублей. В июле — от 40,5 тысяч рублей. Сейчас страна занимает восьмое место в рейтинге зарубежных направлений, востребованных у россиян.
В МИД России дали рекомендации по получению визы в Китай