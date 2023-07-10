https://ria.ru/20230710/investproekty-1883255737.html

ФРП РФ направил 21 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Подмосковье

ФРП РФ направил 21 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Подмосковье - РИА Новости, 10.07.2023

ФРП РФ направил 21 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в Подмосковье

С начала 2023 года федеральный фонд развития промышленности (ФРП РФ) профинансировал семь инвестиционных промышленных проектов на общую сумму 20,8 миллиарда... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:06

2023-07-10T14:06

2023-07-10T14:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. С начала 2023 года федеральный фонд развития промышленности (ФРП РФ) профинансировал семь инвестиционных промышленных проектов на общую сумму 20,8 миллиарда рублей для предприятий Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Реализующие проект предприятия могут рассчитывать на региональную и федеральную поддержку, в том числе в формате льготных займов. Они предоставляются ФРП РФ, региональным ФРП или же в рамках совместных программ, когда заем финансируется сразу двумя фондами. Только федеральных займов с начала года подмосковными компаниями было получено почти на 21 миллиард рублей. С учетом займов, выданных региональным ФРП, сумма увеличивается еще на 395 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба зампредседателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерину Зиновьеву. В рамках взаимодействия с ФРП РФ специалисты регионального фонда развития промышленности оказывают поддержку компаниям Подмосковья при получении федерального займа. Компания может получить от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей в ФРП РФ под 1% и 3% годовых в зависимости от целей займа. Существует немало примеров успешных проектов, при реализации которых инвестор воспользовался средствами займа. Например, при поддержке ФРП РФ компания "Инноформула" в городском округе Ступино запустила импортозамещающее производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). Общий объем инвестиций составил 164 миллиона рублей, 50 миллионов из этой суммы инвестор получил в ФРП РФ в виде займа по программе "Проекты развития".

https://ria.ru/20230707/zaymy-1882752702.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье)