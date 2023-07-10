https://ria.ru/20230710/infrastruktura-1883264434.html

Путин подписал закон о расширении перечня КИИ

Путин подписал закон о расширении перечня КИИ - РИА Новости, 10.07.2023

Путин подписал закон о расширении перечня КИИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:20

2023-07-10T14:20

2023-07-10T14:20

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_0:116:3155:1891_1920x0_80_0_0_cfb59524bc3fe0affce9f0215d12bfae.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон расширяет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, дополняя его информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере государственной регистрации недвижимости. Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество