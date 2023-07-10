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Путин подписал закон о расширении перечня КИИ - РИА Новости, 10.07.2023
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14:20 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/infrastruktura-1883264434.html
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ - РИА Новости, 10.07.2023
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон расширяет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, дополняя его информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере государственной регистрации недвижимости. Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ

Путин подписал закон о расширении перечня критической информационной инфраструктуры

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, дополняя его информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере государственной регистрации недвижимости.
Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
 
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