https://ria.ru/20230710/infrastruktura-1883264434.html
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ - РИА Новости, 10.07.2023
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:20
2023-07-10T14:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон расширяет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, дополняя его информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере государственной регистрации недвижимости. Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о расширении перечня КИИ
Путин подписал закон о расширении перечня критической информационной инфраструктуры
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет перечень субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, дополняя его информационными системами, информационно-телекоммуникационными сетями, автоматизированными системами управления, функционирующими в сфере государственной регистрации недвижимости.
Уточняется, что к субъектам критической информационной инфраструктуры относятся вышеуказанные информационные системы, сети и системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.