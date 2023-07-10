https://ria.ru/20230710/granty-1883323970.html

Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма

Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма - РИА Новости, 10.07.2023

Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма

Бизнесмены Липецкой области получат от 500 тысяч до 15 миллионов рублей из областного бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:17

2023-07-10T16:17

2023-07-10T16:17

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

туризм

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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Бизнесмены Липецкой области получат от 500 тысяч до 15 миллионов рублей из областного бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства выделяются в рамках регионального гранта "Туризм". Их можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Артамонов отметил, что по условиям гранта предприниматель обязан будет выделить 30% собственных средств на софинансирование проекта. Средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. В эксплуатацию объект должен быть введен в течение двух лет. "Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона, как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки", – сказал Артамонов. Он уточнил, что прием заявок от предпринимателей начнется 18 июля и продлится до 1 августа включительно.

https://ria.ru/20221125/turizm-1834175705.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, туризм