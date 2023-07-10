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Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма - РИА Новости, 10.07.2023
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Липецкая область
 
16:17 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/granty-1883323970.html
Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма
Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма - РИА Новости, 10.07.2023
Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма
Бизнесмены Липецкой области получат от 500 тысяч до 15 миллионов рублей из областного бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, сообщил... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:17
2023-07-10T16:17
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
туризм
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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Бизнесмены Липецкой области получат от 500 тысяч до 15 миллионов рублей из областного бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что средства выделяются в рамках регионального гранта "Туризм". Их можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Артамонов отметил, что по условиям гранта предприниматель обязан будет выделить 30% собственных средств на софинансирование проекта. Средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. В эксплуатацию объект должен быть введен в течение двух лет. "Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона, как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки", – сказал Артамонов. Он уточнил, что прием заявок от предпринимателей начнется 18 июля и продлится до 1 августа включительно.
https://ria.ru/20221125/turizm-1834175705.html
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липецкая область, игорь артамонов, туризм
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Туризм

Липецкие бизнесмены получат гранты на развитие туризма

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Бизнесмены Липецкой области получат от 500 тысяч до 15 миллионов рублей из областного бюджета на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что средства выделяются в рамках регионального гранта "Туризм". Их можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям.
Артамонов отметил, что по условиям гранта предприниматель обязан будет выделить 30% собственных средств на софинансирование проекта. Средства необходимо использовать в течение 12 месяцев со дня поступления на расчетный счет. В эксплуатацию объект должен быть введен в течение двух лет.
"Липецкие предприниматели проявляют заинтересованность в развитии туризма на территории региона. Они предлагают любопытные проекты и порой самостоятельно берутся за их реализацию. Разумеется, идеи, способствующие увеличению турпотока, созданию положительного имиджа региона, как интересной локации для отдыха и времяпровождения, достойны поддержки", – сказал Артамонов.
Он уточнил, что прием заявок от предпринимателей начнется 18 июля и продлится до 1 августа включительно.
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