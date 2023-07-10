https://ria.ru/20230710/golosovanie-1883367139.html
На Ставрополье начат II этап голосования по объектам на выставку "Россия"
На Ставрополье начат II этап голосования по объектам на выставку "Россия" - РИА Новости, 10.07.2023
На Ставрополье начат II этап голосования по объектам на выставку "Россия"
На Ставрополье стартовал второй тур народного голосования по выбору объектов и достижений края, которые будут представлены на международной выставке-форуме... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На Ставрополье стартовал второй тур народного голосования по выбору объектов и достижений края, которые будут представлены на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября этого года в Москве на ВДНХ.Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края, голосование проходит по инициативе губернатора края Владимира Владимирова.В завершившемся накануне первом туре приняли участие жители всех территорий региона."В каждой территории ставропольцы предложили свой объект на краевой стенд. Это исторические, культурные, природные достопримечательности. Достижения предприятий, коллективов. Новые парки, площади и скверы – точки притяжения и украшение городов и сел. Спасибо всем, кто принял участие, поделился мнением. Сегодня начинается второй, общекраевой этап голосования. Он поможет отобрать из всех предложений десять, которые и станут частью экспозиции Ставрополья. Заходите, смотрите, читайте и выбирайте - расскажем о нашем Ставрополье всей России", – прокомментировал Владимиров.В ходе голосования, которое продлится до 24 июля, жители края выберут 10 победителей – они станут частью ставропольской экспозиции.Среди участников голосования тонкорунное овцеводство (Апанасенковский округ), Кочубеевская ветроэлектростанция, Кисловодская нарзанная галерея, курортное озеро в Железноводске, Сквер героев Отечества в Ставрополе, Соленое озеро в Петровском округе, муралы, созданные в Солнечнодольске в рамках фестиваля "Культурный код", благоустроенный Бульвар Мира в Невинномысске, объекты историко-культурного наследия региона, а также связанные со спортом, работой с подрастающим поколением и многие другие. Всего в голосовании участвуют 33 объекта.
https://ria.ru/20230525/investitsii-1874090509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. На Ставрополье стартовал второй тур народного голосования по выбору объектов и достижений края, которые будут представлены на международной выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября этого года в Москве на ВДНХ.
Как сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края
, голосование проходит по инициативе губернатора края Владимира Владимирова
.
В завершившемся накануне первом туре приняли участие жители всех территорий региона.
"В каждой территории ставропольцы предложили свой объект на краевой стенд. Это исторические, культурные, природные достопримечательности. Достижения предприятий, коллективов. Новые парки, площади и скверы – точки притяжения и украшение городов и сел. Спасибо всем, кто принял участие, поделился мнением. Сегодня начинается второй, общекраевой этап голосования. Он поможет отобрать из всех предложений десять, которые и станут частью экспозиции Ставрополья. Заходите, смотрите, читайте и выбирайте - расскажем о нашем Ставрополье всей России", – прокомментировал Владимиров.
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В ходе голосования, которое продлится до 24 июля, жители края выберут 10 победителей – они станут частью ставропольской экспозиции.
Среди участников голосования тонкорунное овцеводство (Апанасенковский округ), Кочубеевская ветроэлектростанция, Кисловодская нарзанная галерея, курортное озеро в Железноводске
, Сквер героев Отечества в Ставрополе
, Соленое озеро в Петровском округе, муралы, созданные в Солнечнодольске в рамках фестиваля "Культурный код", благоустроенный Бульвар Мира в Невинномысске
, объекты историко-культурного наследия региона, а также связанные со спортом, работой с подрастающим поколением и многие другие. Всего в голосовании участвуют 33 объекта.