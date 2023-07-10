https://ria.ru/20230710/garantii-1883298886.html

Запад может дать Украине особый статус в качестве гарантий, считает эксперт

Запад может дать Украине особый статус в качестве гарантий, считает эксперт - РИА Новости, 10.07.2023

Запад может дать Украине особый статус в качестве гарантий, считает эксперт

Индивидуальные гарантии безопасности Украине могут включать в себя как статус основного союзника вне НАТО, так и "ядерный зонтик", но это не будет означать... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:08

2023-07-10T15:08

2023-07-10T15:08

специальная военная операция на украине

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вильнюс

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джейк салливан

сша

нато

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Индивидуальные гарантии безопасности Украине могут включать в себя как статус основного союзника вне НАТО, так и "ядерный зонтик", но это не будет означать стопроцентную ее защиту, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. Ранее стало известно, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. "Со стороны ядерных европейских держав, например, Франции или Великобритании, может быть предоставление "ядерного зонтика" на период вступления", – сказала Пархалина. Она напомнила, что Лондон после заявки Финляндии и Швеции почти сразу заключил с ними соглашение о взаимных гарантиях безопасности, которые предусматривали и военную поддержку по запросу. По словам эксперта, другой возможной гарантией безопасности может быть статус "основного союзника вне НАТО", как с Израилем и Южной Кореей, что включало бы серьезные многолетние поставки вооружения, но не вводило бы в действие пятую статью НАТО. "Полных гарантий безопасности нет… Со своей стороны, они могут давать такие гарантии Украине, что не означает стопроцентную гарантию ее безопасности", – заявила Пархалина. Она отметила, что декларация об индивидуальных гарантиях Украине будет согласовываться "до последней минуты". "Ситуация все время меняется. Мы живем в эпицентре геополитического разлома, когда сыплется вообще всё. В этих условиях так происходит всегда", - заключила эксперт. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/raketa-1883292255.html

https://ria.ru/20230417/nato-1865679063.html

украина

вильнюс

сша

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в мире, украина, вильнюс, джо байден, джейк салливан, сша, нато, йенс столтенберг