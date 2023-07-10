Запад может дать Украине особый статус в качестве гарантий, считает эксперт
Эксперт Пархалина: европейские страны могут дать Украине особый статус в качестве гарантий
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Индивидуальные гарантии безопасности Украине могут включать в себя как статус основного союзника вне НАТО, так и "ядерный зонтик", но это не будет означать стопроцентную ее защиту, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
Ранее стало известно, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины.
"Со стороны ядерных европейских держав, например, Франции или Великобритании, может быть предоставление "ядерного зонтика" на период вступления", – сказала Пархалина.
По словам эксперта, другой возможной гарантией безопасности может быть статус "основного союзника вне НАТО", как с Израилем и Южной Кореей, что включало бы серьезные многолетние поставки вооружения, но не вводило бы в действие пятую статью НАТО.
"Полных гарантий безопасности нет… Со своей стороны, они могут давать такие гарантии Украине, что не означает стопроцентную гарантию ее безопасности", – заявила Пархалина.
Она отметила, что декларация об индивидуальных гарантиях Украине будет согласовываться "до последней минуты".
"Ситуация все время меняется. Мы живем в эпицентре геополитического разлома, когда сыплется вообще всё. В этих условиях так происходит всегда", - заключила эксперт.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".