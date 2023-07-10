https://ria.ru/20230710/finansirovanie-1883294405.html

ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ

ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ - РИА Новости, 10.07.2023

ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ

ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:59

2023-07-10T14:59

2023-07-10T16:12

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), Уральским приборостроительным заводом (УПЗ), администрацией Сысертского городского округа и застройщиком "РСИ-ГРУПП", сообщает пресс-служба банка. Соглашение направлено на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промпредприятий Свердловской области. Строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов предполагается на территории Сысертского городского округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 миллиардов рублей. "ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 миллиарда рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", — рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводит пресс-служба. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, в округе создается инфраструктура для размещения других новых производств. "Мы стремимся сделать городской округ комфортным местом для работы, эффективно вписать его в Екатеринбургскую агломерацию. На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия – УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина". Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи", — отметил он. Гендиректор УПЗ Юрий Валутов считает, что предоставление таких мер соцподдержки привлечет на завод дополнительные трудовые ресурсы. "Данное соглашение открывает для Уральского приборостроительного завода дополнительные возможности обеспечения жильем работников предприятия на льготных условиях. Я уверен, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечет дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей", — прокомментировал Валутов.

https://ria.ru/20230622/psb-1879814949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, иннопром