Рейтинг@Mail.ru
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 10.07.2023 (обновлено: 16:12 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/finansirovanie-1883294405.html
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ - РИА Новости, 10.07.2023
ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ
ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:59
2023-07-10T16:12
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
иннопром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781013095_0:210:2790:1779_1920x0_80_0_0_b770811de009f08570d2d482d0d5dc66.jpg
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), Уральским приборостроительным заводом (УПЗ), администрацией Сысертского городского округа и застройщиком "РСИ-ГРУПП", сообщает пресс-служба банка. Соглашение направлено на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промпредприятий Свердловской области. Строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов предполагается на территории Сысертского городского округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 миллиардов рублей. "ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 миллиарда рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", — рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводит пресс-служба. По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, в округе создается инфраструктура для размещения других новых производств. "Мы стремимся сделать городской округ комфортным местом для работы, эффективно вписать его в Екатеринбургскую агломерацию. На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия – УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина". Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи", — отметил он. Гендиректор УПЗ Юрий Валутов считает, что предоставление таких мер соцподдержки привлечет на завод дополнительные трудовые ресурсы. "Данное соглашение открывает для Уральского приборостроительного завода дополнительные возможности обеспечения жильем работников предприятия на льготных условиях. Я уверен, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечет дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей", — прокомментировал Валутов.
https://ria.ru/20230622/psb-1879814949.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781013095_71:0:2720:1987_1920x0_80_0_0_9be2fcfb5dce9be2cba53f906c4b6cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика, иннопром
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика, Иннопром

ПСБ профинансирует строительство жилья для сотрудников УЗГА и УПЗ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Строительство жилья
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге подписал соглашение о сотрудничестве с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), Уральским приборостроительным заводом (УПЗ), администрацией Сысертского городского округа и застройщиком "РСИ-ГРУПП", сообщает пресс-служба банка.
Соглашение направлено на повышение доступности жилья и развитие инфраструктурных проектов для сотрудников ведущих промпредприятий Свердловской области. Строительство нового многофункционального жилого комплекса для работников заводов предполагается на территории Сысертского городского округа. В рамках первого этапа строительства планируется возведение жилого дома на 600 квартир. Общий объем проектного финансирования может составить порядка 14 миллиардов рублей.
"ПСБ продолжает расширять географию проектов строительства жилых домов и инфраструктуры для промышленных предприятий на территории России. В рамках подписанного соглашения мы запустим первый в Уральском федеральном округе проект, сейчас рассматриваем выделение финансирования для первой очереди строительства в сумме 2,2 миллиарда рублей для обеспечения новым комфортным жильем работников Уральского завода гражданской авиации и Уральского приборостроительного завода. Уверен, что программа по строительству жилья для сотрудников предприятий будет востребована на Урале", — рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводит пресс-служба.
По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, в округе создается инфраструктура для размещения других новых производств.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
ПСБ профинансирует стройку жилья для работников предприятий судостроения
22 июня, 15:22
"Мы стремимся сделать городской округ комфортным местом для работы, эффективно вписать его в Екатеринбургскую агломерацию. На стыке Сысерти и Екатеринбурга размещаются два крупных промышленных предприятия – УПЗ и УЗГА. Создается инфраструктура для размещения других новых производств, в том числе вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина". Важно обеспечить работников комфортным, современным жильем, сократить время от дома до работы. Мы со своей стороны готовы оказывать максимальную поддержку ПСБ, девелоперам и предприятиям в решении этой задачи", — отметил он.
Гендиректор УПЗ Юрий Валутов считает, что предоставление таких мер соцподдержки привлечет на завод дополнительные трудовые ресурсы.
"Данное соглашение открывает для Уральского приборостроительного завода дополнительные возможности обеспечения жильем работников предприятия на льготных условиях. Я уверен, что предоставление такой меры социальной поддержки привлечет дополнительные трудовые ресурсы на завод, позволит улучшить жилищные условия наших работников, особенно молодых специалистов и молодых семей", — прокомментировал Валутов.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - ЭкономикаИннопром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала