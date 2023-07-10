https://ria.ru/20230710/ferma-1883366825.html
Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока
Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока - РИА Новости, 10.07.2023
Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока
Подмосковной ферме "Лисино Хутор" в городском округе Лотошино выделили 48 дополнительных гектаров земли на расширение производства и увеличение поголовья... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
шатура
георгий филимонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883368854_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_44cd0a83ce8bdb263a8d4373881ad501.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подмосковной ферме "Лисино Хутор" в городском округе Лотошино выделили 48 дополнительных гектаров земли на расширение производства и увеличение поголовья рогатого скота, меры поддержки оказаны в рамках программы "Подмосковные 10 га", сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Ферма "Лисино Хутор" была создана в минувшем году, получив грант "Агростартап" в размере 4,9 миллионов рублей. В этом году по программе "Подмосковные 10 га" хозяйству выделено 48 гектаров земли для увеличения поголовья животных и объемов производства продукции. По итогам этого года начинающие фермеры планируют получить 58 тонн молока и поэтапно увеличить объемы производства до 125 тонн молока в год", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Поддержка по программе "Подмосковные 10 га" оказывается небольшим фермерским хозяйствам. Старт проекта пришелся на май 2022 года, в котором было задействовано три пилотных округа: Серебряные Пруды, Шатура и Лотошино, сегодня их количество увеличилось до 26. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет, сообщили в ведомстве. По данным министерства, поддержка может быть оказана на разведение мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также на овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство.
https://ria.ru/20230704/uchastok-1882162390.html
московская область (подмосковье)
шатура
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883368854_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_3541d3560000990e46744c01561c96e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), шатура, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Шатура, Георгий Филимонов
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подмосковной ферме "Лисино Хутор" в городском округе Лотошино выделили 48 дополнительных гектаров земли на расширение производства и увеличение поголовья рогатого скота, меры поддержки оказаны в рамках программы "Подмосковные 10 га", сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Ферма "Лисино Хутор" была создана в минувшем году, получив грант "Агростартап" в размере 4,9 миллионов рублей. В этом году по программе "Подмосковные 10 га" хозяйству выделено 48 гектаров земли для увеличения поголовья животных и объемов производства продукции. По итогам этого года начинающие фермеры планируют получить 58 тонн молока и поэтапно увеличить объемы производства до 125 тонн молока в год", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Поддержка по программе "Подмосковные 10 га" оказывается небольшим фермерским хозяйствам. Старт проекта пришелся на май 2022 года, в котором было задействовано три пилотных округа: Серебряные Пруды, Шатура
и Лотошино, сегодня их количество увеличилось до 26. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет, сообщили в ведомстве.
По данным министерства, поддержка может быть оказана на разведение мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также на овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство.
Подмосковная ферма получила участок более 600 га на льготных условиях