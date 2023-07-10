https://ria.ru/20230710/ferma-1883366825.html

Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока

Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока - РИА Новости, 10.07.2023

Подмосковной ферме выделили 48 гектаров на расширение производства молока

Подмосковной ферме "Лисино Хутор" в городском округе Лотошино выделили 48 дополнительных гектаров земли на расширение производства и увеличение поголовья... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:40

2023-07-10T18:40

2023-07-10T18:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

шатура

георгий филимонов

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Подмосковной ферме "Лисино Хутор" в городском округе Лотошино выделили 48 дополнительных гектаров земли на расширение производства и увеличение поголовья рогатого скота, меры поддержки оказаны в рамках программы "Подмосковные 10 га", сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Ферма "Лисино Хутор" была создана в минувшем году, получив грант "Агростартап" в размере 4,9 миллионов рублей. В этом году по программе "Подмосковные 10 га" хозяйству выделено 48 гектаров земли для увеличения поголовья животных и объемов производства продукции. По итогам этого года начинающие фермеры планируют получить 58 тонн молока и поэтапно увеличить объемы производства до 125 тонн молока в год", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Поддержка по программе "Подмосковные 10 га" оказывается небольшим фермерским хозяйствам. Старт проекта пришелся на май 2022 года, в котором было задействовано три пилотных округа: Серебряные Пруды, Шатура и Лотошино, сегодня их количество увеличилось до 26. Фермерам предоставляют землю в безвозмездное пользование на срок до 6 лет, сообщили в ведомстве. По данным министерства, поддержка может быть оказана на разведение мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также на овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство.

https://ria.ru/20230704/uchastok-1882162390.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), шатура, георгий филимонов