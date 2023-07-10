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Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале - РИА Новости, 10.07.2023
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12:34 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/faktoring-1883227134.html
Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале
Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале - РИА Новости, 10.07.2023
Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале
По итогам второго квартала ВТБ нарастил объем факторингового бизнеса на 20% по отношению к первому кварталу 2023 года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:34
2023-07-10T12:34
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. По итогам второго квартала ВТБ нарастил объем факторингового бизнеса на 20% по отношению к первому кварталу 2023 года, сообщает пресс-служба банка. Портфель группы компаний, в которую входят ВТБ Факторинг, ВТБ Коммерческое финансирование и Открытие Факторинг увеличился на 37 миллиардов рублей и превысил 221 миллиард рублей. Количество активных клиентов выросло на 15% и составило около 1,2 тысячи единиц. В течение второго квартала ВТБ реализовал ряд крупных сделок, как в традиционном факторинговом бизнесе, так и в новых продуктовых направлениях, включая цифровые активы и ABL (asset based lending), где компания обладает уникальной для российского рынка практической экспертизой. "Активное восстановление объемов факторингового бизнеса во втором квартале имеет комплексные причины. Большую роль играет эффект адаптации российского бизнеса к новым экономическим условиям и восстановление цепочек поставок, включая трансграничные. Позитивные тенденции в экономике в первом полугодии, улучшение финансового положения компаний и рост спроса на факторинг со стороны наших постоянных клиентов в совокупности с широким продуктовым предложением позволили нам вырасти на 15% с начала года и выйти на объемы середины 2021 года", – отмечает генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК) Игорь Внуков, слова которого приводятся в сообщении. ВТБ Факторинг (ГК) является дочерней компанией Банк ВТБ (ПАО) и включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ.
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втб, новости компаний - экономика
ВТБ, Новости компаний - Экономика

Факторинговый портфель группы ВТБ вырос на 20% во втором квартале

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума
Стенд банка ВТБ на площадке Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. По итогам второго квартала ВТБ нарастил объем факторингового бизнеса на 20% по отношению к первому кварталу 2023 года, сообщает пресс-служба банка.
Портфель группы компаний, в которую входят ВТБ Факторинг, ВТБ Коммерческое финансирование и Открытие Факторинг увеличился на 37 миллиардов рублей и превысил 221 миллиард рублей. Количество активных клиентов выросло на 15% и составило около 1,2 тысячи единиц.
В течение второго квартала ВТБ реализовал ряд крупных сделок, как в традиционном факторинговом бизнесе, так и в новых продуктовых направлениях, включая цифровые активы и ABL (asset based lending), где компания обладает уникальной для российского рынка практической экспертизой.
"Активное восстановление объемов факторингового бизнеса во втором квартале имеет комплексные причины. Большую роль играет эффект адаптации российского бизнеса к новым экономическим условиям и восстановление цепочек поставок, включая трансграничные. Позитивные тенденции в экономике в первом полугодии, улучшение финансового положения компаний и рост спроса на факторинг со стороны наших постоянных клиентов в совокупности с широким продуктовым предложением позволили нам вырасти на 15% с начала года и выйти на объемы середины 2021 года", – отмечает генеральный директор ВТБ Факторинг (ГК) Игорь Внуков, слова которого приводятся в сообщении.
ВТБ Факторинг (ГК) является дочерней компанией Банк ВТБ (ПАО) и включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ.
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