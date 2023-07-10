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МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус - РИА Новости, 10.07.2023
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03:53 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/evakuatsiya-1883167162.html
МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус
МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус - РИА Новости, 10.07.2023
МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус
Спасатели проводят эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T03:53
2023-07-10T03:53
происшествия
россия
мирный
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. По данным МЧС РФ, в поселке Мирный федеральной территории Сириус произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц. "На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники. Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Ранее власти Сочи сообщили о сильных ливнях на территории Адлера, граничащего с Сириусом. По данным сочинской мэрии, вечером в воскресенье там выпало не менее 100 миллиметров осадков. Городские службы федеральной территории Сириус перешли на усиленный режим работы из-за ливней, зафиксированы подтопления.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883158632.html
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происшествия, россия, мирный, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Мирный, Сочи, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений

© Фото : Администрация города СочиПоследствия ливневых дождей в Сочи
Последствия ливневых дождей в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Администрация города Сочи
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
По данным МЧС РФ, в поселке Мирный федеральной территории Сириус произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц.
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"На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники. Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники.
Ранее власти Сочи сообщили о сильных ливнях на территории Адлера, граничащего с Сириусом. По данным сочинской мэрии, вечером в воскресенье там выпало не менее 100 миллиметров осадков. Городские службы федеральной территории Сириус перешли на усиленный режим работы из-за ливней, зафиксированы подтопления.
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ПроисшествияРоссияМирныйСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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