https://ria.ru/20230710/evakuatsiya-1883167162.html

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус - РИА Новости, 10.07.2023

МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус

Спасатели проводят эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T03:53

2023-07-10T03:53

2023-07-10T03:53

происшествия

россия

мирный

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Спасатели проводят эвакуацию жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. По данным МЧС РФ, в поселке Мирный федеральной территории Сириус произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц. "На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники. Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Ранее власти Сочи сообщили о сильных ливнях на территории Адлера, граничащего с Сириусом. По данным сочинской мэрии, вечером в воскресенье там выпало не менее 100 миллиметров осадков. Городские службы федеральной территории Сириус перешли на усиленный режим работы из-за ливней, зафиксированы подтопления.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883158632.html

https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

россия

мирный

сочи

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происшествия, россия, мирный, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)