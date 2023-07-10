https://ria.ru/20230710/elektrosnabzhenie-1883222145.html
На Украине более 400 населенных пунктов остались без электроснабжения
На Украине более 400 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 10.07.2023
На Украине более 400 населенных пунктов остались без электроснабжения
Свыше 400 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения в том числе из-за технических сбоев в работе оборудования, сообщила в своем... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:11
2023-07-10T12:11
2023-07-10T12:11
украина
сумская область
словакия
укрэнерго
в мире
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Свыше 400 населенных пунктов на Украине остались без электроснабжения в том числе из-за технических сбоев в работе оборудования, сообщила в своем телеграм-канале в понедельник национальная энергетическая компания "Укрэнерго" "Сейчас ведутся активные восстановительные работы, где это возможно, а также плановые ремонты на некоторых энергоблоках атомных электростанций. В связи с этим доступный объем мощностей в энергосистеме ограничен. Всего из-за… технических сбоев в работе оборудования пока остаются обесточенными 408 населенных пунктов", - говорится в сообщении компании. В компании добавили, что 16 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях остаются без света из-за неблагоприятных погодных условий. "Укрэнерго" также сообщило об импорте электроэнергии: с 18:00 до 22:00 (совпадает с мск) из Словакии с максимальной мощностью до 299 МВт, а также из Молдовы – до 170 МВт с 17:00 до 21:00 (совпадает с мск). Экспорт при этом отсутствует.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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украина, сумская область, словакия, укрэнерго, в мире
Украина, Сумская область, Словакия, Укрэнерго, В мире
На Украине более 400 населенных пунктов остались без электроснабжения
"Укрэнерго" сообщило, что без электроснабжения остались 408 населенных пунктов