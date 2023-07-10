https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html

Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов

Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов

"Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:44

2023-07-10T14:44

2023-07-10T14:44

экономика

технологии

россия

свердловская область

михаил мишустин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин подчеркнул, что разработка собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения является важной задачей. "Вместе с тем уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. На Московском центральном диаметре проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения. Здесь, в Свердловской области, уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" – с полностью отечественными системами и агрегатами", - рассказал премьер. "Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - добавил он.

https://ria.ru/20230706/lastochki-1882492279.html

россия

свердловская область

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Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, свердловская область, михаил мишустин