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Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов - РИА Новости, 10.07.2023
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14:44 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов
"Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
экономика
технологии
россия
свердловская область
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин подчеркнул, что разработка собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения является важной задачей. "Вместе с тем уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. На Московском центральном диаметре проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения. Здесь, в Свердловской области, уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" – с полностью отечественными системами и агрегатами", - рассказал премьер. "Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - добавил он.
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экономика, технологии, россия, свердловская область, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область, Михаил Мишустин
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов

Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой подвижного парка для пригородного сообщения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд "Иволга" едет по Московскому центральному диаметру. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин подчеркнул, что разработка собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения является важной задачей.
"Вместе с тем уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. На Московском центральном диаметре проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения. Здесь, в Свердловской области, уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" – с полностью отечественными системами и агрегатами", - рассказал премьер.
"Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - добавил он.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСвердловская областьМихаил Мишустин
 
 
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