https://ria.ru/20230710/elektrichki-1883281593.html
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов
"Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
2023-07-10T14:44
экономика
технологии
россия
свердловская область
михаил мишустин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин подчеркнул, что разработка собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения является важной задачей. "Вместе с тем уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. На Московском центральном диаметре проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения. Здесь, в Свердловской области, уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" – с полностью отечественными системами и агрегатами", - рассказал премьер. "Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - добавил он.
https://ria.ru/20230706/lastochki-1882492279.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, свердловская область, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область, Михаил Мишустин
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой парка пригородных поездов
Мишустин назвал "Иволгу" и "Ласточку" основой подвижного парка для пригородного сообщения
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Иволга" и "Ласточка" составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая на пленарном заседании форума "Иннопром", Мишустин подчеркнул, что разработка собственных технологий для организации высокоскоростного железнодорожного сообщения является важной задачей.
"Вместе с тем уже идет системная работа по замене иностранных комплектующих на локомотивах. На Московском центральном диаметре проходит обкатка российских электропоездов "Иволга" нового поколения. Здесь, в Свердловской области
, уже перешли к выпуску обновленной версии электропоезда "Ласточка" – с полностью отечественными системами и агрегатами", - рассказал премьер.
"Это только начало. Оба этих проекта составят основу подвижного парка страны для пригородного сообщения", - добавил он.
В РЖД рассказали, где запустят первые полностью российские "Ласточки"