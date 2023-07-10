https://ria.ru/20230710/ege-1883358345.html

В Кузбассе 87 выпускников показали максимальный результат ЕГЭ

В Кузбассе 87 выпускников показали максимальный результат ЕГЭ - РИА Новости, 10.07.2023

В Кузбассе 87 выпускников показали максимальный результат ЕГЭ

Максимальный результат ЕГЭ показали 87 выпускников школ Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:54

2023-07-10T17:54

2023-07-10T17:55

новокузнецк

россия

сергей цивилев

кемеровская область

единый государственный экзамен (егэ)

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КЕМЕРОВО, 10 июл – РИА Новости. Максимальный результат ЕГЭ показали 87 выпускников школ Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "По итогам государственной итоговой аттестации в этом году 87 кузбасских одиннадцатиклассников показали стобалльные результаты – это на 10 больше, чем в 2022 году. Больше всего высших оценок за знания выпускники получили по русскому языку — 57 и литературе — 19. По 100 баллов за два экзамена получили выпускники из Новокузнецка Захар Кушнеров (русский язык и история) и Виктор Молчанов (русский язык и физика). "Мы создаем в Кузбассе все условия для того, чтобы дети получали качественное и современное образование. Благодаря такому подходу и труду наших педагогов в регионе ежегодно увеличивается число стобалльников. Перед выпускниками стоит новая важная задача — определиться с будущей профессией и выбрать учебное заведение. Надеюсь, что наша талантливая молодежь останется учиться и работать в Кузбассе, потому что условия для получения достойного высшего образования, которые сейчас есть в регионе, соответствуют самым высоким стандартам", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Всего ЕГЭ в 2023 году в регионе сдавали 9656 человек. Отмечается, что полученные кузбасскими выпускниками результаты сопоставимы с общероссийскими. Если говорить о средних тестовых баллах по всем предметам, то лучшие результаты получили участники испытания по русскому языку (69,5 балла), а самые низкие — по биологии (50,4 балла). Как и в целом по России, улучшились результаты ЕГЭ по химии и литературе. В досрочный и основной периоды проведения ЕГЭ в 2023 году в Кузбассе были удалены 9 человек, нарушивших порядок проведения экзаменов. Основные причины — использование мобильных телефонов и шпаргалок. Пересдать экзамены они смогут в следующем году.

https://ria.ru/20230428/kuzbass-1868348892.html

https://ria.ru/20230707/opros-1882824588.html

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Кирилл Волков

новокузнецк, россия, сергей цивилев, кемеровская область, единый государственный экзамен (егэ)