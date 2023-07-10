https://ria.ru/20230710/donetsk-1883228567.html

Глава ростовского Донецка призвал жителей не выходить на улицу при взрывах

Глава ростовского Донецка призвал жителей не выходить на улицу при взрывах - РИА Новости, 10.07.2023

Глава ростовского Донецка призвал жителей не выходить на улицу при взрывах

Глава администрации Донецка Ростовской области, над которым система ПВО сбила ракету, Роман Кураев в видеообращении в своем Telegram-канале призвал жителей не... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:41

2023-07-10T12:41

2023-07-10T12:41

специальная военная операция на украине

ростовская область

россия

безопасность

ситуация в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Глава администрации Донецка Ростовской области, над которым система ПВО сбила ракету, Роман Кураев в видеообращении в своем Telegram-канале призвал жителей не выходить на улицу, когда слышат взрыв, до подтверждения того, что все под контролем. Система ПВО сработала в регионе в воскресенье днем, сбив украинскую ракету между Каменском и Донецком. По данным начальника главного штаба ВКС России Виктора Афзалова, ракета С-200 была направлена на военный аэродром Морозовск. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения кровли получили два строения. "Просьба большая, в случае каких-либо взрывов не выходите на улицу, чтобы смотреть на небо, что там произошло. Оставайтесь в закрытых помещениях, в которых можно укрыться. И только когда получите официальное подтверждение о том, что все хорошо и под контролем, тогда выходите на улицу, фотографируйте. А трогать руками я не советую, потому что не знаете, чем начинено", - сказал Кураев. Он добавил, что всего "у нас более 40 прилетов было", не уточнив за какой период. Ремонт поврежденной кровли по двум адресам в Донецке планируется провести в понедельник.

https://ria.ru/20230624/rostov-1880211571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростовская область, россия, безопасность, ситуация в днр и лнр