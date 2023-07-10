Глава ростовского Донецка призвал жителей не выходить на улицу при взрывах
Мэр Донецка Ростовской области Кураев призвал не выходить на улицу, если слышно взрыв
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в городе Донецке Ростовской области
Сотрудники правоохранительных органов в городе Донецке Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл – РИА Новости. Глава администрации Донецка Ростовской области, над которым система ПВО сбила ракету, Роман Кураев в видеообращении в своем Telegram-канале призвал жителей не выходить на улицу, когда слышат взрыв, до подтверждения того, что все под контролем.
Система ПВО сработала в регионе в воскресенье днем, сбив украинскую ракету между Каменском и Донецком. По данным начальника главного штаба ВКС России Виктора Афзалова, ракета С-200 была направлена на военный аэродром Морозовск. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения кровли получили два строения.
"Просьба большая, в случае каких-либо взрывов не выходите на улицу, чтобы смотреть на небо, что там произошло. Оставайтесь в закрытых помещениях, в которых можно укрыться. И только когда получите официальное подтверждение о том, что все хорошо и под контролем, тогда выходите на улицу, фотографируйте. А трогать руками я не советую, потому что не знаете, чем начинено", - сказал Кураев. Он добавил, что всего "у нас более 40 прилетов было", не уточнив за какой период. Ремонт поврежденной кровли по двум адресам в Донецке планируется провести в понедельник.