https://ria.ru/20230710/dashbord-1883311142.html

Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia

Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia - РИА Новости, 10.07.2023

Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Made in Russia на форуме "Иннопром" и протестировал "Интерактивный информационный дашборд" –... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:41

2023-07-10T15:41

2023-07-10T15:41

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

михаил мишустин

экономика

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883308762_0:136:2830:1728_1920x0_80_0_0_0afe0270b58075df95fd522fe988cef7.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Made in Russia на форуме "Иннопром" и протестировал "Интерактивный информационный дашборд" – разработку Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ."Особенностью экспозиций РЭЦ является то, что мы заранее прорабатываем целевые переговоры между нашими компаниями и зарубежными контрагентами. Здесь вы можете видеть нашу собственную разработку "Интерактивный информационный дашборд", интегрированный с системой назначения встреч и базой импортеров. Система позволяет российским и иностранным компаниям видеть свое личное расписание в реальном времени, в том числе с изменениями, если они происходят", - рассказала премьер-министру гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Отмечается, что аналитические виджеты дашборда демонстрируют общее количество российских участников коллективного стенда, представляемые ими регионы России, отрасли, иностранных компаний-участников деловых встреч, их географию и другую полезную информацию по экспозиции.По словам Вероники Никишиной, дашборд позволяет эффективнее и удобнее организовать переговорный процесс российских компаний с их потенциальными партнерами. Он дает возможность любым иностранным компаниям в режиме реального времени ознакомиться с каталогом российских компаний, их продукции и в случае заинтересованности онлайн записаться на встречи с получением соответствующего уведомления на почту.Дашборд также позволяет российской компании посмотреть свой индивидуальный график встреч и скачать его на почту, а российскому и иностранному участнику форума - ознакомиться с информацией о предстоящем международном экспортном форуме "Сделано в России" и оставить заявку для участия в нем.

https://ria.ru/20230704/predlozhenie-1882077372.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, михаил мишустин, экономика, технологии