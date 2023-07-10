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Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia
Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia - РИА Новости, 10.07.2023
Мишустин протестировал интерактивный дашборд на стенде Made in Russia
Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Made in Russia на форуме "Иннопром" и протестировал "Интерактивный информационный дашборд" –... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:41
2023-07-10T15:41
2023-07-10T15:41
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
михаил мишустин
экономика
технологии
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Made in Russia на форуме "Иннопром" и протестировал "Интерактивный информационный дашборд" – разработку Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ."Особенностью экспозиций РЭЦ является то, что мы заранее прорабатываем целевые переговоры между нашими компаниями и зарубежными контрагентами. Здесь вы можете видеть нашу собственную разработку "Интерактивный информационный дашборд", интегрированный с системой назначения встреч и базой импортеров. Система позволяет российским и иностранным компаниям видеть свое личное расписание в реальном времени, в том числе с изменениями, если они происходят", - рассказала премьер-министру гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.Отмечается, что аналитические виджеты дашборда демонстрируют общее количество российских участников коллективного стенда, представляемые ими регионы России, отрасли, иностранных компаний-участников деловых встреч, их географию и другую полезную информацию по экспозиции.По словам Вероники Никишиной, дашборд позволяет эффективнее и удобнее организовать переговорный процесс российских компаний с их потенциальными партнерами. Он дает возможность любым иностранным компаниям в режиме реального времени ознакомиться с каталогом российских компаний, их продукции и в случае заинтересованности онлайн записаться на встречи с получением соответствующего уведомления на почту.Дашборд также позволяет российской компании посмотреть свой индивидуальный график встреч и скачать его на почту, а российскому и иностранному участнику форума - ознакомиться с информацией о предстоящем международном экспортном форуме "Сделано в России" и оставить заявку для участия в нем.
https://ria.ru/20230704/predlozhenie-1882077372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, михаил мишустин, экономика, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), Вероника Никишина, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил стенд Made in Russia на форуме "Иннопром" и протестировал "Интерактивный информационный дашборд" – разработку Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ), говорится в сообщении РЭЦ.
"Особенностью экспозиций РЭЦ является то, что мы заранее прорабатываем целевые переговоры между нашими компаниями и зарубежными контрагентами. Здесь вы можете видеть нашу собственную разработку "Интерактивный информационный дашборд", интегрированный с системой назначения встреч и базой импортеров. Система позволяет российским и иностранным компаниям видеть свое личное расписание в реальном времени, в том числе с изменениями, если они происходят", - рассказала премьер-министру гендиректор РЭЦ Вероника Никишина
.
Отмечается, что аналитические виджеты дашборда демонстрируют общее количество российских участников коллективного стенда, представляемые ими регионы России, отрасли, иностранных компаний-участников деловых встреч, их географию и другую полезную информацию по экспозиции.
По словам Вероники Никишиной, дашборд позволяет эффективнее и удобнее организовать переговорный процесс российских компаний с их потенциальными партнерами. Он дает возможность любым иностранным компаниям в режиме реального времени ознакомиться с каталогом российских компаний, их продукции и в случае заинтересованности онлайн записаться на встречи с получением соответствующего уведомления на почту.
Дашборд также позволяет российской компании посмотреть свой индивидуальный график встреч и скачать его на почту, а российскому и иностранному участнику форума - ознакомиться с информацией о предстоящем международном экспортном форуме "Сделано в России" и оставить заявку для участия в нем.
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