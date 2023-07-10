https://ria.ru/20230710/bolgariya-1883223874.html
Туристам из регионов стало сложнее получить визу в Болгарию
Туристам из регионов стало сложнее получить визу в Болгарию - РИА Новости, 10.07.2023
Туристам из регионов стало сложнее получить визу в Болгарию
Жителям российских регионов за получением визы в Болгарию теперь придется обращаться в Москву или к аккредитованным туроператорам, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:34
2023-07-10T13:34
2023-07-10T13:34
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туризм
новости - туризм
болгария
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шенгенская зона
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Жителям российских регионов за получением визы в Болгарию теперь придется обращаться в Москву или к аккредитованным туроператорам, сообщает АТОР.С 1 июля региональные визовые центры Болгарии в России, которые обслуживает компания VFS Global, по техническим причинам не принимают заявления с оплатой консульского сбора (80 евро).Обратиться за болгарской визой в регионах могут только те категории заявителей, которые освобождены от уплаты консульского сбора (близкие родственники граждан Болгарии и ЕС, дети до 12 лет, инвалиды, научные работники и еще ряд категорий).В посольстве Болгарии в Москве пояснили, что до урегулирования ситуации в региональных визовых центрах заявители могут подавать документы на краткосрочное разрешение на въезд аккредитованным туроператорам или записаться на прием в консульскую службу.Болгарские визы не дают их обладателю право на въезд и пребывание в Шенгенской зоне. В республику можно попасть также с открытыми ранее национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра.Прямого авиасообщения между Россией и Болгарией нет с весны 2022 года. Добраться до Софии можно с пересадкой, например, в Стамбуле или Ереване. Билеты в июле с вылетом из Москвы – от 24 тысяч рублей в одну сторону.
https://ria.ru/20230707/viza-1882866140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз, шенгенская зона, визы
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Туристам из регионов стало сложнее получить визу в Болгарию
АТОР: с 1 июля туристам из регионов стало сложнее получить визу в Болгарию