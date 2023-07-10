Российский дипломат объяснил решение США поставить ВСУ кассетные боеприпасы
Гаврилов назвал поводом для поставок США кассетных снарядов ВСУ боеприпасный голод Запада
© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим просит Запад о поставках кассетных боеприпасов из-за отсутствия у своих союзников, Вашингтона и Брюсселя, необходимого вооруженным силам Украины количества обычных снарядов для контрнаступления, которое сейчас обречено на провал, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Кассетные боеприпасы они (власти Украины - ред.) просят, потому что у Европы, у США на ближайший год "боеприпасный голод", они не могут произвести физически, со складов брать тоже не очень желают. У них нет других (боеприпасов - ред.), они пытаются хоть что-то (сделать - ред.), понимая, что контрнаступление Украины, которое сейчас проваливается, оно и провалится, я уверен", - сказал дипломат.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. В интервью CNN он назвал такие поставки временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов. Ранее газета New York Times со ссылкой на интервью с американскими чиновниками сообщала, что отправка Украине кассетных боеприпасов призвана выиграть время до того, как в США не будет увеличено производство обычных артиллерийских снарядов, что может произойти к весне 2024 года.
По данным американской стороны, Украина получит кассетные снаряды М864 калибра 155 мм для ствольной артиллерии, в частности для САУ М109 "Paladin" и буксируемых гаубиц М777.
Кассетный боеприпас обеспечивает большую площадь поражения, так как срабатывает в воздухе и разбрасывает суббоеприпасы. Каждый снаряд М864 снаряжен 72-мя суббоеприпасами: 48 M42 и 24 M46. Первые предназначены против пехоты, вторые - для поражения бронетехники. Такие кассеты не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard - "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует продолжать наступление, не считаясь с потерями, добавил Шойгу.