https://ria.ru/20230710/basta-1883224655.html

На Кипре отменили концерт Басты

На Кипре отменили концерт Басты - РИА Новости, 10.07.2023

На Кипре отменили концерт Басты

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта на Кипре в городе Лимассол, который был запланирован на девятое июля. Он... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:47

2023-07-10T12:47

2023-07-10T12:47

шоубиз

баста (василий вакуленко)

кипр

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта на Кипре в городе Лимассол, который был запланирован на девятое июля. Он перенес шоу на август. "Концерт Басты на Кипре переносится на конец августа! Дата концерта будет сообщена позже. Все билеты действительны!" – говорится в сообщении.По словам музыканта, причиной произошедшего послужили проблемы с перелетом. "К сожалению из-за того, что все задержалось (рейс – Прим. Ред.) я не успеваю на единственный самолет к вам", – признался исполнитель.В июне Баста без объяснения причин перенес три сольных выступления в Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Случившееся вызвало гнев его поклонников – некоторые из них узнали об отмене за сутки до начала шоу.

https://ria.ru/20230707/leps-1882810341.html

кипр

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), кипр, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса