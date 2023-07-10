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На Кипре отменили концерт Басты - РИА Новости, 10.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
12:47 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/basta-1883224655.html
На Кипре отменили концерт Басты
На Кипре отменили концерт Басты - РИА Новости, 10.07.2023
На Кипре отменили концерт Басты
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта на Кипре в городе Лимассол, который был запланирован на девятое июля. Он... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:47
2023-07-10T12:47
шоубиз
баста (василий вакуленко)
кипр
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта на Кипре в городе Лимассол, который был запланирован на девятое июля. Он перенес шоу на август. "Концерт Басты на Кипре переносится на конец августа! Дата концерта будет сообщена позже. Все билеты действительны!" – говорится в сообщении.По словам музыканта, причиной произошедшего послужили проблемы с перелетом. "К сожалению из-за того, что все задержалось (рейс – Прим. Ред.) я не успеваю на единственный самолет к вам", – признался исполнитель.В июне Баста без объяснения причин перенес три сольных выступления в Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Случившееся вызвало гнев его поклонников – некоторые из них узнали об отмене за сутки до начала шоу.
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баста (василий вакуленко), кипр, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Кипр, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
На Кипре отменили концерт Басты

На Кипре отменили концерт рэпера Басты из-за проблем перелетом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко)
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) сообщил в своем Telegram-канале об отмене концерта на Кипре в городе Лимассол, который был запланирован на девятое июля. Он перенес шоу на август.
«
"Концерт Басты на Кипре переносится на конец августа! Дата концерта будет сообщена позже. Все билеты действительны!" – говорится в сообщении.
По словам музыканта, причиной произошедшего послужили проблемы с перелетом.
«
"К сожалению из-за того, что все задержалось (рейс – Прим. Ред.) я не успеваю на единственный самолет к вам", – признался исполнитель.
В июне Баста без объяснения причин перенес три сольных выступления в Красноярске, Иркутске и Хабаровске. Случившееся вызвало гнев его поклонников – некоторые из них узнали об отмене за сутки до начала шоу.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)КипрЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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