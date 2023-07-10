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СМИ: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков, возглавляемую россиянами - РИА Новости, 10.07.2023
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20:34 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/avtougonschiki-1883388029.html
СМИ: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков, возглавляемую россиянами
СМИ: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков, возглавляемую россиянами - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков, возглавляемую россиянами
Гражданская гвардия Испании ликвидировала возглавляемую тремя гражданами России преступную группировку, которая специализировалась на угоне автомобилей в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:34
2023-07-10T20:34
испания
россия
мадрид
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МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании ликвидировала возглавляемую тремя гражданами России преступную группировку, которая специализировалась на угоне автомобилей в королевстве, сообщила в понедельник газета El Mundo. По информации издания, организация, в которую также входили испанец и румын, отличалась высоким уровнем профессионализма и владением новыми технологиями, которые позволяли преступникам похищать автомобили, не применяя насилия при ограблении. Поясняется, что речь идет об электронных устройствах, предназначенных для перехвата, приема и воспроизведения сигналов, с помощью которых преступники могли копировать работу ключей для открытия и закрытия автомобилей. Некоторые из похищенных в Мадриде автомобилей были обнаружены в городе Узбаляй (Литва), расположенном всего в 14 километрах от Калининградской области. Уточняется, что в ходе операции было изъято 13 автомобилей, 100 ключей, а также станок для установки номерных знаков.
https://ria.ru/20221115/ugon-1831504649.html
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испания, россия, мадрид
Испания, Россия, Мадрид
СМИ: в Испании ликвидировали группу автоугонщиков, возглавляемую россиянами

El Mundo: в Испании ликвидировали возглавляемую тремя россиянами группу по угону машин

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 10 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании ликвидировала возглавляемую тремя гражданами России преступную группировку, которая специализировалась на угоне автомобилей в королевстве, сообщила в понедельник газета El Mundo.
По информации издания, организация, в которую также входили испанец и румын, отличалась высоким уровнем профессионализма и владением новыми технологиями, которые позволяли преступникам похищать автомобили, не применяя насилия при ограблении.
Поясняется, что речь идет об электронных устройствах, предназначенных для перехвата, приема и воспроизведения сигналов, с помощью которых преступники могли копировать работу ключей для открытия и закрытия автомобилей.
Некоторые из похищенных в Мадриде автомобилей были обнаружены в городе Узбаляй (Литва), расположенном всего в 14 километрах от Калининградской области. Уточняется, что в ходе операции было изъято 13 автомобилей, 100 ключей, а также станок для установки номерных знаков.
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ИспанияРоссияМадрид
 
 
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