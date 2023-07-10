https://ria.ru/20230710/aviareysy-1883262260.html

Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить

Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить - РИА Новости, 10.07.2023

Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить

Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:24

2023-07-10T14:24

2023-07-10T14:24

омская область

омская область

ямал

салехард

виталий хоценко

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ОМСК, 10 июн — РИА Новости. Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Договоренность об этом достигнута между главой Омской области Виталием Хоценко и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. "На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно. Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым", - сказал Виталий Хоценко. Помимо этого стало известно, что Ямал предоставит Омской области пять единиц специализированной пожарной техники. Техника поможет справиться с пожарами в регионе.

https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html

омская область

ямал

салехард

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Алёна Пава

омская область, ямал, салехард, виталий хоценко