https://ria.ru/20230710/aviareysy-1883262260.html
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить - РИА Новости, 10.07.2023
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить
Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:24
2023-07-10T14:24
2023-07-10T14:24
омская область
омская область
ямал
салехард
виталий хоценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_0:132:2705:1654_1920x0_80_0_0_906770fa1052f4134ac4f7c54cc49732.jpg
ОМСК, 10 июн — РИА Новости. Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Договоренность об этом достигнута между главой Омской области Виталием Хоценко и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. "На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно. Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым", - сказал Виталий Хоценко. Помимо этого стало известно, что Ямал предоставит Омской области пять единиц специализированной пожарной техники. Техника поможет справиться с пожарами в регионе.
https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html
омская область
ямал
салехард
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883265950_301:0:2705:1803_1920x0_80_0_0_879960bd0ce30b36d1d03e7060eb4e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, ямал, салехард, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Ямал, Салехард, Виталий Хоценко