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Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить - РИА Новости, 10.07.2023
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Омская область
 
14:24 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/aviareysy-1883262260.html
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить - РИА Новости, 10.07.2023
Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить
Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:24
2023-07-10T14:24
омская область
омская область
ямал
салехард
виталий хоценко
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ОМСК, 10 июн — РИА Новости. Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Договоренность об этом достигнута между главой Омской области Виталием Хоценко и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. "На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно. Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым", - сказал Виталий Хоценко. Помимо этого стало известно, что Ямал предоставит Омской области пять единиц специализированной пожарной техники. Техника поможет справиться с пожарами в регионе.
https://ria.ru/20230629/omsk-1881051642.html
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омская область, ямал, салехард, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Ямал, Салехард, Виталий Хоценко

Хоценко: количество авиарейсов между Омском и Ямалом планируется увеличить

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Омск-Центральный - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту "Омск-Центральный"
Читать ria.ru в
ОМСК, 10 июн — РИА Новости. Количество авиарейсов между Омской областью и городами Ямала будет увеличено, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Договоренность об этом достигнута между главой Омской области Виталием Хоценко и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
"На сегодняшний день рейсов в Салехард и Новый Уренгой явно недостаточно. Поручил своему заместителю Валерию Петровичу Бойко и министру транспорта Динару Хуснутдиновичу Курманову проанализировать пассажиропоток и при необходимости запустить также рейсы в Ноябрьск и Надым", - сказал Виталий Хоценко.
Помимо этого стало известно, что Ямал предоставит Омской области пять единиц специализированной пожарной техники. Техника поможет справиться с пожарами в регионе.
Омск - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Омская областьОмская областьЯмалСалехардВиталий Хоценко
 
 
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