https://ria.ru/20230710/artilleristy-1883190620.html
Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном
Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 10.07.2023
Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили в районе Антоновского моста под Херсоном более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:49
2023-07-10T09:49
2023-07-10T09:49
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область),10 июл - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили в районе Антоновского моста под Херсоном более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: место временной дислокации вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Антоновка. Уничтожено 26 боевиков ВФУ, 3 -получили ранения, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя. Также в районе Антоновки ликвидированы два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к ним, потери, 8 боевиков ВФУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов в устье Днепра, у села Велетенское, "уничтожена позиция одного из вооруженных формирований Украины, 4 боевика ВФУ уничтожены, 5 ранены".
https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html
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херсон, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном
Артиллеристы уничтожили 34 украинских военных в районе Антоновского моста под Херсоном