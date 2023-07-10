https://ria.ru/20230710/artilleristy-1883190620.html

Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном

Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном - РИА Новости, 10.07.2023

Источник: артиллеристы уничтожили более 30 украинских военных под Херсоном

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили в районе Антоновского моста под Херсоном более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:49

2023-07-10T09:49

2023-07-10T09:49

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область),10 июл - РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили в районе Антоновского моста под Херсоном более 30 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: место временной дислокации вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Антоновка. Уничтожено 26 боевиков ВФУ, 3 -получили ранения, 2 единицы автомобильной техники выведены из строя. Также в районе Антоновки ликвидированы два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплекты к ним, потери, 8 боевиков ВФУ уничтожены, 2 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов в устье Днепра, у села Велетенское, "уничтожена позиция одного из вооруженных формирований Украины, 4 боевика ВФУ уничтожены, 5 ранены".

https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html

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херсон, вооруженные силы рф, безопасность