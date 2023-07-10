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ВСУ продолжают обстреливать Артемовск - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 10.07.2023 (обновлено: 09:37 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/artemovsk-1883186667.html
ВСУ продолжают обстреливать Артемовск
ВСУ продолжают обстреливать Артемовск - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ продолжают обстреливать Артемовск
Артемовск продолжает "достаточно хаотично" обстреливаться Вооруженными силами Украины, ввиду чего разминирование гражданскими службами пока не началось, сообщил РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:21
2023-07-10T09:37
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Артемовск продолжает "достаточно хаотично" обстреливаться Вооруженными силами Украины, ввиду чего разминирование гражданскими службами пока не началось, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию", - сказал он.В целом, по словам Пушилина, ситуация на флангах артемовского направления контролируемая.Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html
артемовск
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артемовск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
ВСУ продолжают обстреливать Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин сообщил о хаотичных обстрелах Артемовска со стороны ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении
Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Артемовск продолжает "достаточно хаотично" обстреливаться Вооруженными силами Украины, ввиду чего разминирование гражданскими службами пока не началось, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24".
«
"Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию", - сказал он.
В целом, по словам Пушилина, ситуация на флангах артемовского направления контролируемая.
Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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