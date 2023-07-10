https://ria.ru/20230710/artemovsk-1883186667.html

ВСУ продолжают обстреливать Артемовск

ВСУ продолжают обстреливать Артемовск - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ продолжают обстреливать Артемовск

Артемовск продолжает "достаточно хаотично" обстреливаться Вооруженными силами Украины, ввиду чего разминирование гражданскими службами пока не началось, сообщил РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:21

2023-07-10T09:21

2023-07-10T09:37

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Артемовск продолжает "достаточно хаотично" обстреливаться Вооруженными силами Украины, ввиду чего разминирование гражданскими службами пока не началось, сообщил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"."Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию", - сказал он.В целом, по словам Пушилина, ситуация на флангах артемовского направления контролируемая.Артемовск – крупный город в Донбассе к северу от Донецка – по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года, на данный момент полностью находится под контролем российских войск.

https://ria.ru/20230709/spetsperatsiya-1883159494.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика