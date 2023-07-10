https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883319789.html

В Абхазии российских туристов переселяют из подтопленных отелей

В Абхазии российских туристов переселяют из подтопленных отелей - РИА Новости, 10.07.2023

В Абхазии российских туристов переселяют из подтопленных отелей

Российских туристов в Абхазии переселяют из пострадавших после сильного ливня отелей в пригодные для отдыха, часть путешественников, которым нужно было... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:06

2023-07-10T16:06

2023-07-10T16:06

туризм

новости - туризм

абхазия

сочи

гагрский район

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российских туристов в Абхазии переселяют из пострадавших после сильного ливня отелей в пригодные для отдыха, часть путешественников, которым нужно было выезжать, этой ночью доставили в аэропорт Сочи на грузовых машинах из-за подтоплений дорог, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Мы занимаемся переселением, так как часто бывает так, что номера не пострадали, а общественные помещения – столовая, рестораны – затоплены. Соответственно, объект не может функционировать по-прежнему", – сказал Ромашкин. Он отметил, что туроператоры переселили своих клиентов из четырех отелей, находящихся в Гагрском районе. Вице-президент АТОР также сообщил о том, что из-за затопления некоторых дорог туристов до аэропортов отвозили на грузовиках. "Ночью были трансферы в аэропорты Сочи. Вывозили на грузовиках, так как для легковых машин были непроходимы некоторые участки дорог. Но, во всяком случае, за ночь ни один турист в аэропорт не опоздал", – добавил он. По его словам, звонков и отмен туров нет. "Наши туристы, исторически так уже сложилось, не очень нервно относятся и верят, что непогода это надолго. Но, действительно, редко бывает, когда в Сочи и Абхазии больше одного дня дожди", – сказал Ромашкин. Вице-президент АТОР выразил надежду, что сегодня все путешественники, которые только начинают свой отдых, благополучно доберутся до отелей. "Мы не повезем людей туда, где невозможно жить", – подчеркнул он. После сильного ливня в выходные МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. Движение поездов в Абхазии приостановлено в связи с размытием железнодорожных путей. Сотрудники МЧС спасли более 30 туристов в трех районах республики, попавших в зону непогоды. В понедельник министр туризма Абхазии Теймураз Хишба призвал на некоторое время закрыть все пляжи в стране.

https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883202249.html

абхазия

сочи

гагрский район

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новости - туризм, абхазия, сочи, гагрский район, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)