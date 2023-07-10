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Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией - РИА Новости, 10.07.2023
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13:16 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/abkhaziya-1883237028.html
Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией - РИА Новости, 10.07.2023
Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:16
2023-07-10T13:16
россия
абхазия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора. Кроме того, Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ. Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав. Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает. Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.
https://ria.ru/20230705/grazhdanstvo-1882463661.html
https://ria.ru/20230628/abkhaziya-1880902390.html
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россия, абхазия, владимир путин, политика
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Политика
Путин ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Абхазией

Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение с Абхазией по двойному гражданству

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства.
Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Следуя соглашению, граждане одной стороны договора вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой страны приобретать гражданство другой стороны договора.
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Кроме того, Российская Федерация предоставляет лицам, состоявшим на 26 августа 2008 года в гражданстве Республики Абхазия и не утратившим его на день подачи заявления, достигшим возраста 18 лет и обладающим дееспособностью, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Условия приема в гражданство Российской Федерации, порядок подачи заявлений о приеме в гражданство, перечень представляемых документов и порядок рассмотрения указанных заявлений устанавливаются президентом РФ.
Гражданство детей в возрасте до 14 лет следует гражданству родителей, но при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства. При этом гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных родительских прав.
Лицо с двойным гражданством пользуется правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в соответствии с законодательством той страны, на территории которой оно проживает.
Лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва и после прохождения военной службы освобождаются от призыва на военную службу в другой стране.
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