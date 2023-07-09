https://ria.ru/20230709/zaluzhnyy-1883115465.html

ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного

ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного - РИА Новости, 09.07.2023

ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного

Позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного "Волонтер", а кумир его - герой из "Звездных войн" Йода, сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T15:47

2023-07-09T15:47

2023-07-09T16:02

валерий залужный

вооруженные силы украины

йода ("звездные войны")

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного "Волонтер", а кумир его - герой из "Звездных войн" Йода, сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. "Кто не знает, позывной главкома "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять, почему", - написал Штефан. Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя "Звездных войн" Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный. Это может свидетельствовать лишь о том, что Йода является кумиром главкома.

https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html

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валерий залужный, вооруженные силы украины, йода ("звездные войны"), в мире