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ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного - РИА Новости, 09.07.2023
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15:47 09.07.2023 (обновлено: 16:02 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/zaluzhnyy-1883115465.html
ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного - РИА Новости, 09.07.2023
ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного
Позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного "Волонтер", а кумир его - герой из "Звездных войн" Йода, сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:47
2023-07-09T16:02
валерий залужный
вооруженные силы украины
йода ("звездные войны")
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного "Волонтер", а кумир его - герой из "Звездных войн" Йода, сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале. "Кто не знает, позывной главкома "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять, почему", - написал Штефан. Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя "Звездных войн" Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный. Это может свидетельствовать лишь о том, что Йода является кумиром главкома.
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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валерий залужный, вооруженные силы украины, йода ("звездные войны"), в мире
Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Йода ("Звездные войны"), В мире
ВСУ раскрыли позывной главкома Залужного

Военнослужащий ВСУ Штефан назвал "Волонтера" позывным главкома Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Позывной главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного "Волонтер", а кумир его - герой из "Звездных войн" Йода, сообщил военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан в Telegram-канале.
"Кто не знает, позывной главкома "Волонтер". Думаю, что не нужно разъяснять, почему", - написал Штефан.
Штефан также опубликовал выполненные нейросетью несколько фотографий главного героя "Звездных войн" Йоды, значок которого в качестве символа носит на груди Залужный. Это может свидетельствовать лишь о том, что Йода является кумиром главкома.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
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2 июля, 08:00
 
Валерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЙода ("Звездные войны")В мире
 
 
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