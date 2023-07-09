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На выборах в Узбекистане проголосовали более 60 процентов избирателей - РИА Новости, 09.07.2023
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15:00 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/vybory-1883107890.html
На выборах в Узбекистане проголосовали более 60 процентов избирателей
На выборах в Узбекистане проголосовали более 60 процентов избирателей - РИА Новости, 09.07.2023
На выборах в Узбекистане проголосовали более 60 процентов избирателей
Почти 12 миллионов человек, или 60,74% избирателей, проголосовали к 15.00 (13.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:00
2023-07-09T15:00
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек, или 60,74% избирателей, проголосовали к 15.00 (13.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров. Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. "По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 15.00 на избирательные участки пришло 11 707 357 избирателей, или 60,74% от общего списка", - сказал Кучкаров. На выборах президента в 2021 году явка на 15.00 местного времени составляла 64,2% избирателей. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск) – 33,54%, или 6,4 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск). По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,27 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиёева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
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353
60
353
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
На выборах в Узбекистане проголосовали более 60 процентов избирателей

ЦИК: на выборах президента Узбекистана проголосовали более 60 процентов избирателей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Почти 12 миллионов человек, или 60,74% избирателей, проголосовали к 15.00 (13.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 15.00 на избирательные участки пришло 11 707 357 избирателей, или 60,74% от общего списка", - сказал Кучкаров. На выборах президента в 2021 году явка на 15.00 местного времени составляла 64,2% избирателей.
Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск) – 33,54%, или 6,4 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,27 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиёева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
Вчера, 02:24
 
В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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