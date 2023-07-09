https://ria.ru/20230709/vybory-1883042954.html

МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента

МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023

МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента

Обстановка в день досрочных выборов президента Узбекистана стабильная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил заместитель министра внутренних РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T08:17

2023-07-09T08:17

2023-07-09T08:17

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 9 июл – РИА Новости. Обстановка в день досрочных выборов президента Узбекистана стабильная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Бекмурад Абдуллаев.Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост."На данный момент обстановка на выборах стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - сообщил Абдуллаев в ходе брифинга в пресс-центре ЦИК.Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 местного времени (6.00 – 18.00 мск). Более 815 тысяч избирателей уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html

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узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев