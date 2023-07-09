Рейтинг@Mail.ru
МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/vybory-1883042954.html
МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента
МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023
МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента
Обстановка в день досрочных выборов президента Узбекистана стабильная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил заместитель министра внутренних РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:17
2023-07-09T08:17
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64c4c0ea6d2ea0e45298e870ac2b58a5.jpg
ТАШКЕНТ, 9 июл – РИА Новости. Обстановка в день досрочных выборов президента Узбекистана стабильная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Бекмурад Абдуллаев.Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост."На данный момент обстановка на выборах стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - сообщил Абдуллаев в ходе брифинга в пресс-центре ЦИК.Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 местного времени (6.00 – 18.00 мск). Более 815 тысяч избирателей уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
https://ria.ru/20230619/gaz-1879053823.html
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5271d5fd4c59de33bfb7467ce2773b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Шавкат Мирзиеев
МВД Узбекистана рассказало об обстановке на выборах президента

Замглавы МВД Абдуллаев заявил, что обстановка на выборах президента Узбекистана стабильная

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 июл – РИА Новости. Обстановка в день досрочных выборов президента Узбекистана стабильная, нарушений общественного порядка не зафиксировано, сообщил заместитель министра внутренних дел страны Бекмурад Абдуллаев.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Ташкент - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Узбекистан заключил договор на покупку газа из России
19 июня, 08:33
"На данный момент обстановка на выборах стабильная, каких-либо нарушений на данный момент не зарегистрировано", - сообщил Абдуллаев в ходе брифинга в пресс-центре ЦИК.
Участки для голосования будут открыты с 8.00 до 20.00 местного времени (6.00 – 18.00 мск). Более 815 тысяч избирателей уже проголосовали досрочно с 28 июня по 5 июля.
Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
02:24
 
УзбекистанВ миреШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала