https://ria.ru/20230709/uzbekistan-1883093247.html
На выборах президента Узбекистана проголосовали 52,16 процента избирателей
На выборах президента Узбекистана проголосовали 52,16 процента избирателей - РИА Новости, 09.07.2023
На выборах президента Узбекистана проголосовали 52,16 процента избирателей
Свыше 10 миллионов человек, или 52,16% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T13:07
2023-07-09T13:07
2023-07-09T13:38
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости. Свыше 10 миллионов человек, или 52,16% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, данные опубликованы в Telegram-канале ЦИК.Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. "По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на избирательные участки пришло 10 052 289 избирателей, или 52,16% от общего списка", - сказал Кучкаров. На выборах президента в 2021 году явка на 13.00 местного времени составляла 52,7% избирателей. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск) – 33,54%, или 6,4 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск). По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
На выборах президента Узбекистана проголосовали 52,16 процента избирателей
Более 52 процентов избирателей проголосовали к 11:00 мск на выборах президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 9 июл - РИА Новости.
Свыше 10 миллионов человек, или 52,16% избирателей, проголосовали к 13.00 (11.00 мск) на досрочных выборах президента Узбекистана, сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК Бахром Кучкаров, данные опубликованы в Telegram-канале
ЦИК.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев
, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
«
"По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на избирательные участки пришло 10 052 289 избирателей, или 52,16% от общего списка", - сказал Кучкаров. На выборах президента в 2021 году явка на 13.00 местного времени составляла 52,7% избирателей.
Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33% еще к 11.00 (9.00 мск) – 33,54%, или 6,4 миллиона проголосовавших. Избирательные участки закроются в 20.00 (18.00 мск).
По уточненным данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы 19,414 миллиона избирателей, организовано 10 784 избирательных участка. Граждане могут проголосовать и за рубежом - в 39 странах открылись 56 стационарных избирательных участков. Итоги выборов планируется подвести в понедельник утром.
Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
Процедура выборов президента Узбекистана