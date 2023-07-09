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В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023
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06:12 09.07.2023 (обновлено: 07:52 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/uzbekistan-1883037929.html
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента
В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T06:12
2023-07-09T07:52
в мире
узбекистан
центральная азия
россия
шавкат мирзиеев
снг
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ТАШКЕНТ, 9 июл ─ РИА Новости. В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.Они проработают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).ЦИК Узбекистана заявил, что выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений.Это первые выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Обновленная конституция также позволяет ему избираться еще и в 2030 году.Эксперты считают 65-летнего Мирзиеева, выдвинутого самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), фаворитом. Он обещает удвоить ВВП, повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов.Во внешней политике Мирзиеев предлагает вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии, а в сфере безопасности — обеспечить армию до 2030 года самым современным вооружением и военной техникой в условиях нестабильной ситуации в мире.Кандидат от старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) — ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов — выступает за проведение "конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов".Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова — в программной речи заявила о проведении "мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики".Председатель Экопартии 50-летний Абдушукур Хамзаев в программе сосредоточился на "зеленой" повестке. Он обещает запретить одноразовую пластиковую и полиэтиленовую тары, а также поэтапно отказаться от ввоза в Узбекистан электронных сигарет и легковых автомобилей с топливными двигателями.Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.По данным ЦИК, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 участка. Около 600 тысяч граждан отдали голоса досрочно с 28 июня по 5 июля. Граждане смогут повлиять на судьбу своей страны и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования появятся в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы. За выборами намерены следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещением выборов займутся около двух тысяч журналистов, в том числе более 250 представителей зарубежных СМИ.
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html
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в мире, узбекистан, центральная азия, россия, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Центральная Азия, Россия, Шавкат Мирзиеев, СНГ
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента

В Узбекистане открылись избирательные участки на досрочных выборах президента

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте
Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Государственный флаг Узбекистана на площади Дружбы народов в Ташкенте. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 9 июл РИА Новости. В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Они проработают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
ЦИК Узбекистана заявил, что выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений.
Это первые выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Обновленная конституция также позволяет ему избираться еще и в 2030 году.
Эксперты считают 65-летнего Мирзиеева, выдвинутого самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), фаворитом. Он обещает удвоить ВВП, повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов.
Во внешней политике Мирзиеев предлагает вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии, а в сфере безопасности — обеспечить армию до 2030 года самым современным вооружением и военной техникой в условиях нестабильной ситуации в мире.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
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Кандидат от старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) — ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов — выступает за проведение "конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов".
Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова — в программной речи заявила о проведении "мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики".
Председатель Экопартии 50-летний Абдушукур Хамзаев в программе сосредоточился на "зеленой" повестке. Он обещает запретить одноразовую пластиковую и полиэтиленовую тары, а также поэтапно отказаться от ввоза в Узбекистан электронных сигарет и легковых автомобилей с топливными двигателями.
Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.
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Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
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По данным ЦИК, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 участка. Около 600 тысяч граждан отдали голоса досрочно с 28 июня по 5 июля.
Граждане смогут повлиять на судьбу своей страны и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования появятся в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
За выборами намерены следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещением выборов займутся около двух тысяч журналистов, в том числе более 250 представителей зарубежных СМИ.
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