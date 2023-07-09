https://ria.ru/20230709/uzbekistan-1883037929.html
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента
В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T06:12
2023-07-09T06:12
2023-07-09T07:52
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ТАШКЕНТ, 9 июл ─ РИА Новости. В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.Они проработают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).ЦИК Узбекистана заявил, что выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений.Это первые выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Обновленная конституция также позволяет ему избираться еще и в 2030 году.Эксперты считают 65-летнего Мирзиеева, выдвинутого самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), фаворитом. Он обещает удвоить ВВП, повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов.Во внешней политике Мирзиеев предлагает вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии, а в сфере безопасности — обеспечить армию до 2030 года самым современным вооружением и военной техникой в условиях нестабильной ситуации в мире.Кандидат от старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) — ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов — выступает за проведение "конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов".Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова — в программной речи заявила о проведении "мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики".Председатель Экопартии 50-летний Абдушукур Хамзаев в программе сосредоточился на "зеленой" повестке. Он обещает запретить одноразовую пластиковую и полиэтиленовую тары, а также поэтапно отказаться от ввоза в Узбекистан электронных сигарет и легковых автомобилей с топливными двигателями.Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.По данным ЦИК, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 участка. Около 600 тысяч граждан отдали голоса досрочно с 28 июня по 5 июля. Граждане смогут повлиять на судьбу своей страны и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования появятся в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы. За выборами намерены следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещением выборов займутся около двух тысяч журналистов, в том числе более 250 представителей зарубежных СМИ.
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html
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в мире, узбекистан, центральная азия, россия, шавкат мирзиеев, снг
В мире, Узбекистан, Центральная Азия, Россия, Шавкат Мирзиеев, СНГ
В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента
В Узбекистане открылись избирательные участки на досрочных выборах президента
ТАШКЕНТ, 9 июл ─ РИА Новости. В Узбекистане открылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
Они проработают с 08.00 по местному времени (06.00 мск) до 20.00 (18.00 мск).
ЦИК Узбекистана заявил, что выборы проходят в соответствии с международными стандартами и без нарушений.
Это первые выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства Шавкат Мирзиеев
, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Обновленная конституция также позволяет ему избираться еще и в 2030 году.
Эксперты считают 65-летнего Мирзиеева, выдвинутого самой многочисленной Либерально-демократической партией Узбекистана (УзЛиДеП), фаворитом. Он обещает удвоить ВВП, повысить уровень образования, медицинских услуг и эффективность использования водных ресурсов.
Во внешней политике Мирзиеев предлагает вывести на новый качественный уровень сотрудничество в Центральной Азии
, а в сфере безопасности — обеспечить армию до 2030 года самым современным вооружением и военной техникой в условиях нестабильной ситуации в мире.
Процедура выборов президента Узбекистана
Кандидат от старейшей в Узбекистане Народно-демократической партии (НДПУ) — ее председатель 61-летний Улугбек Иноятов — выступает за проведение "конструктивной внешней политики, основанной на открытости и приоритете национальных интересов".
Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") — первый зампред Верховного суда 64-летняя Робахон Махмудова — в программной речи заявила о проведении "мирной, справедливой и прогрессивной внешней политики".
Председатель Экопартии 50-летний Абдушукур Хамзаев в программе сосредоточился на "зеленой" повестке. Он обещает запретить одноразовую пластиковую и полиэтиленовую тары, а также поэтапно отказаться от ввоза в Узбекистан электронных сигарет и легковых автомобилей с топливными двигателями.
Для победы кандидату надо набрать более 50 процентов голосов. Порог явки — 33 процента.
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
По данным ЦИК, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 участка. Около 600 тысяч граждан отдали голоса досрочно с 28 июня по 5 июля.
Граждане смогут повлиять на судьбу своей страны и за рубежом — в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России
участки, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования появятся в местах компактного проживания и на предприятиях, где работают узбекистанцы.
За выборами намерены следить около 50 тысяч местных наблюдателей и более 800 международных ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов. Освещением выборов займутся около двух тысяч журналистов, в том числе более 250 представителей зарубежных СМИ.
Депутаты Госдумы примут участие в наблюдении за выборами в Узбекистане