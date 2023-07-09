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Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин - РИА Новости, 09.07.2023
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин
Возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокая инфляция, заявила в воскресенье глава американского минфина Джанет РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:10
2023-07-09T20:10
2023-07-09T20:11
экономика
сша
джанет йеллен
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокая инфляция, заявила в воскресенье глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. "Этого нельзя исключать полностью. Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся", - сказала она. По мнению главы американского минфина, замедление роста экономики страны является "уместным и нормальным". "У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция. Это вызывает озабоченность как у нас, так и у американского народа, но со временем, я надеюсь, она снизится", - указала Йеллен. В конце июня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в национальной экономике все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием.
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экономика, сша, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Джанет Йеллен, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин
Глава Минфина Йеллен: Вашингтон не может полностью исключить риск наступления рецессии