https://ria.ru/20230709/usa-1883144957.html

Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин

Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин - РИА Новости, 09.07.2023

Власти США не могут исключить риск наступления рецессии, заявили Минфин

Возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокая инфляция, заявила в воскресенье глава американского минфина Джанет РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:10

2023-07-09T20:10

2023-07-09T20:11

экономика

сша

джанет йеллен

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокая инфляция, заявила в воскресенье глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS. "Этого нельзя исключать полностью. Однако мы ожидаем, что при таком устойчивом рынке труда, как сейчас, темпы роста занятости замедлятся", - сказала она. По мнению главы американского минфина, замедление роста экономики страны является "уместным и нормальным". "У нас здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция. Это вызывает озабоченность как у нас, так и у американского народа, но со временем, я надеюсь, она снизится", - указала Йеллен. В конце июня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в национальной экономике все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием.

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

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экономика, сша, джанет йеллен, джером пауэлл, федеральная резервная система сша