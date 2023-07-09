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"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью - РИА Новости, 09.07.2023
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:08
2023-07-09T19:08
2023-07-09T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
росэнергоатом
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире Первого канала советник главы "Росэнергоатома" (входит в Росатом) Ренат Карчаа. "Это очередная откровенная ложь, лишенная всякого смысла. Потому что, каждый раз, когда появляются некие новые "сенсационные" сведения в исполнении лидеров украинского режима, что характерно, в формате "хайли-лайкли" - видимо так их учат педагоги, кураторы и наставники", - сообщил он.
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"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
Карчаа назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС откровенной ложью