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"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью - РИА Новости, 09.07.2023
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью
Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:08
2023-07-09T19:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
росэнергоатом
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире Первого канала советник главы "Росэнергоатома" (входит в Росатом) Ренат Карчаа. "Это очередная откровенная ложь, лишенная всякого смысла. Потому что, каждый раз, когда появляются некие новые "сенсационные" сведения в исполнении лидеров украинского режима, что характерно, в формате "хайли-лайкли" - видимо так их учат педагоги, кураторы и наставники", - сообщил он.
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в мире, киев, росэнергоатом, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Росэнергоатом, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью

Карчаа назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС откровенной ложью

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире Первого канала советник главы "Росэнергоатома" (входит в Росатом) Ренат Карчаа.
"Это очередная откровенная ложь, лишенная всякого смысла. Потому что, каждый раз, когда появляются некие новые "сенсационные" сведения в исполнении лидеров украинского режима, что характерно, в формате "хайли-лайкли" - видимо так их учат педагоги, кураторы и наставники", - сообщил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРосэнергоатомЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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