https://ria.ru/20230709/stantsiya-1883137651.html

"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью

"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью - РИА Новости, 09.07.2023

"Росэнергоатом" назвал заявления Киева о минировании крыш блоков ЗАЭС ложью

Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:08

2023-07-09T19:08

2023-07-09T19:08

специальная военная операция на украине

в мире

киев

росэнергоатом

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заявления Киева о якобы минировании крыш энергоблоков Запорожской АЭС российской стороной является ложью в формате "хайли-лайкли", заявил в воскресенье в эфире Первого канала советник главы "Росэнергоатома" (входит в Росатом) Ренат Карчаа. "Это очередная откровенная ложь, лишенная всякого смысла. Потому что, каждый раз, когда появляются некие новые "сенсационные" сведения в исполнении лидеров украинского режима, что характерно, в формате "хайли-лайкли" - видимо так их учат педагоги, кураторы и наставники", - сообщил он.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

киев

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в мире, киев, росэнергоатом, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"