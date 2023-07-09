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Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае
Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае - РИА Новости, 09.07.2023
Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае
Министра финансов США Джанет Йеллен жестко раскритиковали на родине за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T08:32
2023-07-09T08:32
2023-07-09T12:18
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министра финансов США Джанет Йеллен жестко раскритиковали на родине за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, пишет The New York Post.В частности, Йеллен оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником."Никогда, никогда, никогда. Американский чиновник не кланяется", — заявил бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша — младшего.Эксперты New York Post обратили внимание на то, что Хэ Лифэн не ответил Йеллен взаимностью, и сочли этот "инцидент" признаком американской слабости.Джером А. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству, также отметил, что поклоны не соответствуют нормам протокола.Кроме этого, 76-летняя Йеллен сделала ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав его "вице-премьером Ху".Йеллен с 6 по 9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.
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в мире, китай, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша
В мире, Китай, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США
Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае
Министр финансов США Йеллен подверглась критике за поклоны вице-премьеру КНР Хэ Лифэну
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Министра финансов США Джанет Йеллен жестко раскритиковали на родине за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, пишет The New York Post
.
В частности, Йеллен оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником.
"Никогда, никогда, никогда. Американский чиновник не кланяется", — заявил бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша — младшего.
Эксперты New York Post обратили внимание на то, что Хэ Лифэн не ответил Йеллен взаимностью, и сочли этот "инцидент" признаком американской слабости.
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Джером А. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству, также отметил, что поклоны не соответствуют нормам протокола.
Кроме этого, 76-летняя Йеллен сделала ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав его "вице-премьером Ху".
Йеллен с 6 по 9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.
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