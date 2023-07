https://ria.ru/20230709/ssha-1883044013.html

Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае

Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае - РИА Новости, 09.07.2023

Глава Минфина США совершила "непростительный поступок" в Китае

Министра финансов США Джанет Йеллен жестко раскритиковали на родине за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09

2023-07-09T08:32

2023-07-09T12:18

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Министра финансов США Джанет Йеллен жестко раскритиковали на родине за нарушение дипломатического этикета на встрече с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном, пишет The New York Post.В частности, Йеллен оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником."Никогда, никогда, никогда. Американский чиновник не кланяется", — заявил бывший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша — младшего.Эксперты New York Post обратили внимание на то, что Хэ Лифэн не ответил Йеллен взаимностью, и сочли этот "инцидент" признаком американской слабости.Джером А. Коэн, почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству, также отметил, что поклоны не соответствуют нормам протокола.Кроме этого, 76-летняя Йеллен сделала ошибку в имени Хэ Лифэна, назвав его "вице-премьером Ху".Йеллен с 6 по 9 июля находится в Китае с визитом, который, по ее словам, дает возможность отладить связи между Вашингтоном и Пекином, чтобы избежать недопонимания в ситуации, когда американцы принимают меры в интересах национальной безопасности.

