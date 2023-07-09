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"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО - РИА Новости, 09.07.2023
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Надежные люди
 
19:31 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883140173.html
"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО
"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО - РИА Новости, 09.07.2023
"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО
"Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 тысяч посылок для бойцов в зону специальной военной операции, а за весь 2022 год компания доставила почти 1,3... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:31
2023-07-09T19:31
надежные люди
россия
москва
дмитрий чернышенко
почта россии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 тысяч посылок для бойцов в зону специальной военной операции, а за весь 2022 год компания доставила почти 1,3 миллиарда писем и бандеролей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении работникам почты с профессиональным праздником. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2023 году этот праздник приходится на 9 июля. "За прошлый год "Почта" доставила 1,299 миллиарда писем и бандеролей. На фоне естественного, наблюдаемого на протяжении последних лет сужения рынка письменной корреспонденции объем электронных отправлений из года в год показывает рост. В 2022 году рост составил 45% по отношению к 2021 году - до 238 миллионов электронных заказных писем… С 1 мая 2023 года "Почта России" бесплатно принимает к доставке посылки для бойцов в зону СВО. По данным на начало июля, через почтовые отделения их было отправлено более 30 тысяч", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. По его словам, почтовая сеть включает 38 тысяч отделений, охватывающих144 миллиона человек. Отделения есть повсюду, даже в самых отдаленных уголках нашей страны. С их помощью миллионы людей имеют доступ к тем же товарам и услугам, что и жители крупных городов. "Национальный оператор сохранил сообщение с большинством стран мира. Сейчас компания обеспечивает надежный канал доставки товаров российских экспортеров в 130 стран. "Почта" - один из крупнейших работодателей в стране. Компания обеспечивает рабочими местами около 280 тысяч человек, выполняя социальные обязательства", - отметил Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что по поручению президента страны стартовала модернизация сельских почтовых отделений, одновременно с этим внедряются новейшие цифровые технологии, совершенствуются сервисы и логистика. "Почта" также увеличивает число отделений, подключенных к выдаче заказов различных партнерских сервисов. Ранее замглавы правительства сообщил, что посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно. Позднее компания уточнила, что бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях, а передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Отмечалось, что посылки со всей страны попадают в логистический центр "Почты России" в Москве, оттуда компания передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882852057.html
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россия, москва, дмитрий чернышенко, почта россии
Надежные люди, Россия, Москва, Дмитрий Чернышенко, Почта России
"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО

"Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России"
Сотрудница раскладывает посылки в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Сотрудница раскладывает посылки в отделении "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 тысяч посылок для бойцов в зону специальной военной операции, а за весь 2022 год компания доставила почти 1,3 миллиарда писем и бандеролей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении работникам почты с профессиональным праздником.
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2023 году этот праздник приходится на 9 июля.
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"За прошлый год "Почта" доставила 1,299 миллиарда писем и бандеролей. На фоне естественного, наблюдаемого на протяжении последних лет сужения рынка письменной корреспонденции объем электронных отправлений из года в год показывает рост. В 2022 году рост составил 45% по отношению к 2021 году - до 238 миллионов электронных заказных писем… С 1 мая 2023 года "Почта России" бесплатно принимает к доставке посылки для бойцов в зону СВО. По данным на начало июля, через почтовые отделения их было отправлено более 30 тысяч", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
По его словам, почтовая сеть включает 38 тысяч отделений, охватывающих144 миллиона человек. Отделения есть повсюду, даже в самых отдаленных уголках нашей страны. С их помощью миллионы людей имеют доступ к тем же товарам и услугам, что и жители крупных городов.
"Национальный оператор сохранил сообщение с большинством стран мира. Сейчас компания обеспечивает надежный канал доставки товаров российских экспортеров в 130 стран. "Почта" - один из крупнейших работодателей в стране. Компания обеспечивает рабочими местами около 280 тысяч человек, выполняя социальные обязательства", - отметил Чернышенко.
Вице-премьер напомнил, что по поручению президента страны стартовала модернизация сельских почтовых отделений, одновременно с этим внедряются новейшие цифровые технологии, совершенствуются сервисы и логистика. "Почта" также увеличивает число отделений, подключенных к выдаче заказов различных партнерских сервисов.
Ранее замглавы правительства сообщил, что посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно. Позднее компания уточнила, что бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях, а передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Отмечалось, что посылки со всей страны попадают в логистический центр "Почты России" в Москве, оттуда компания передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
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