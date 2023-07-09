https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883140173.html

"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО

"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО - РИА Новости, 09.07.2023

"Почта России" бесплатно приняла более 30 000 посылок для участников СВО

"Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 тысяч посылок для бойцов в зону специальной военной операции, а за весь 2022 год компания доставила почти 1,3... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:31

2023-07-09T19:31

2023-07-09T19:31

надежные люди

россия

москва

дмитрий чернышенко

почта россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775541406_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_97febde27f34e450130f84e15da3da33.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. "Почта России" с 1 мая бесплатно приняла более 30 тысяч посылок для бойцов в зону специальной военной операции, а за весь 2022 год компания доставила почти 1,3 миллиарда писем и бандеролей, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в поздравлении работникам почты с профессиональным праздником. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2023 году этот праздник приходится на 9 июля. "За прошлый год "Почта" доставила 1,299 миллиарда писем и бандеролей. На фоне естественного, наблюдаемого на протяжении последних лет сужения рынка письменной корреспонденции объем электронных отправлений из года в год показывает рост. В 2022 году рост составил 45% по отношению к 2021 году - до 238 миллионов электронных заказных писем… С 1 мая 2023 года "Почта России" бесплатно принимает к доставке посылки для бойцов в зону СВО. По данным на начало июля, через почтовые отделения их было отправлено более 30 тысяч", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. По его словам, почтовая сеть включает 38 тысяч отделений, охватывающих144 миллиона человек. Отделения есть повсюду, даже в самых отдаленных уголках нашей страны. С их помощью миллионы людей имеют доступ к тем же товарам и услугам, что и жители крупных городов. "Национальный оператор сохранил сообщение с большинством стран мира. Сейчас компания обеспечивает надежный канал доставки товаров российских экспортеров в 130 стран. "Почта" - один из крупнейших работодателей в стране. Компания обеспечивает рабочими местами около 280 тысяч человек, выполняя социальные обязательства", - отметил Чернышенко. Вице-премьер напомнил, что по поручению президента страны стартовала модернизация сельских почтовых отделений, одновременно с этим внедряются новейшие цифровые технологии, совершенствуются сервисы и логистика. "Почта" также увеличивает число отделений, подключенных к выдаче заказов различных партнерских сервисов. Ранее замглавы правительства сообщил, что посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно. Позднее компания уточнила, что бесплатные посылки можно оформить только в почтовых отделениях, а передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено. Отмечалось, что посылки со всей страны попадают в логистический центр "Почты России" в Москве, оттуда компания передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882852057.html

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882761084.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, дмитрий чернышенко, почта россии