Рейтинг@Mail.ru
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 09.07.2023 (обновлено: 14:36 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883103217.html
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных - РИА Новости, 09.07.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:28
2023-07-09T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад украинских военных в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Нововодяное и Невское в ЛНР."Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных

Минобороны России: Киев потерял на Краснолиманском направлении до 80 военнослужащих

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
«
"За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад украинских военных в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Нововодяное и Невское в ЛНР.
"Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 июля, 17:20
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала