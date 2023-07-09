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На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных - РИА Новости, 09.07.2023
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:28
2023-07-09T14:28
2023-07-09T14:36
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад украинских военных в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Нововодяное и Невское в ЛНР."Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных
Минобороны России: Киев потерял на Краснолиманском направлении до 80 военнослужащих