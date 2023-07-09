https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883103217.html

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных - РИА Новости, 09.07.2023

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 80 военных

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:28

2023-07-09T14:28

2023-07-09T14:36

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении до 80 украинских солдат, два броневика и артиллерийские орудия, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна Д-20", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Отмечается, что на Краснолиманском направлении группировка войск "Центр", авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы отразили атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад украинских военных в районах населенных пунктов Торское в ДНР, Нововодяное и Невское в ЛНР."Также в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Терны, Старый Караван, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины. В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)