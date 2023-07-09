https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1882507388.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:26

2023-07-09T16:26

инфографика

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 июля 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. На Купянском и Херсонском — поражены подразделения противника. Ликвидированы 86 артиллерийских расчетов, 109 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов. Средства ПВО сбили десять беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 453 самолета, 241 вертолет, 4948 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 1137 реактивных систем залпового огня, 10 604 танка и другие бронемашины, 5396 орудий полевой артиллерии и 11 547 единиц автомобильной техники.

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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