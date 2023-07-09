https://ria.ru/20230709/sparring-1883037801.html
В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже
В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже - РИА Новости, 09.07.2023
В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже
В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на городском пляже, пишет Rostov.ru. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T06:13
2023-07-09T06:13
2023-07-09T06:31
азов
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на городском пляже, пишет Rostov.ru.Как говорится в материале, молодой человек в тот день участвовал в спарринге с друзьями."Едва юноша снял перчатки, как потерял сознание и упал", — сообщило издание.Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть подростка. Неизвестно, что стало причиной смерти. Тело погибшего отправили на экспертизу.
https://ria.ru/20230226/rassledovanie-1854422429.html
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азов, ростовская область, происшествия
Азов, Ростовская область, Происшествия
В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже
Rostov.ru: в Азове 16-летний юноша умер после спарринга на городском пляже