https://ria.ru/20230709/sparring-1883037801.html

В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже

В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже - РИА Новости, 09.07.2023

В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на пляже

В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на городском пляже, пишет Rostov.ru. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T06:13

2023-07-09T06:13

2023-07-09T06:31

азов

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Азове 16-летний юноша умер во время отдыха на городском пляже, пишет Rostov.ru.Как говорится в материале, молодой человек в тот день участвовал в спарринге с друзьями."Едва юноша снял перчатки, как потерял сознание и упал", — сообщило издание.Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть подростка. Неизвестно, что стало причиной смерти. Тело погибшего отправили на экспертизу.

https://ria.ru/20230226/rassledovanie-1854422429.html

азов

ростовская область

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2023

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азов, ростовская область, происшествия