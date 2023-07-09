https://ria.ru/20230709/soglashenie-1883125894.html

Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле

Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 09.07.2023

Евросоюз и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле

Евросоюз и Новая Зеландия подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле, которое должно позволить увеличить торговый оборот на 30%, говорится в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:22

2023-07-09T17:22

2023-07-09T17:22

экономика

новая зеландия

евросоюз

еврокомиссия

китай

австралия

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Евросоюз и Новая Зеландия подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле, которое должно позволить увеличить торговый оборот на 30%, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. "С первого года действия соглашения пошлины для компаний из Евросоюза сократятся на 140 миллионов евро. В результате этого ожидается, что двусторонняя торговля увеличится в течение десятилетия на 30%, а ежегодный экспорт ЕС потенциально может увеличиться до 4,5 миллиардов евро", - говорится в пресс-релизе. Для окончательного вступления в силу соглашение должно быть одобрено Европарламентом и ратифицировано в Новой Зеландии. ЕС и Новая Зеландия вели переговоры о свободной торговле с 2018 года. В настоящее время ЕС занимает третье место после Китая и Австралии во внешней торговле Новой Зеландии. Торговый оборот в 2022 году составил 9,1 млрд евро. Новая Зеландия, в основном, экспортирует в ЕС сельхозпродукцию, в то время как основу экспорта ЕС в эту страну составляют промышленные товары.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

новая зеландия

китай

австралия

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экономика, новая зеландия, евросоюз, еврокомиссия, китай, австралия, европарламент