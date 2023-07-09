https://ria.ru/20230709/sochi-1883126270.html

Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях

Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях - РИА Новости, 09.07.2023

Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях

Ливни прогнозируются в Сочи в ближайшие часы, городские службы будут работать круглосуточно, в готовности для спасательно-аварийных работ находятся тысяча... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T17:23

2023-07-09T17:23

2023-07-09T17:52

происшествия

сочи

алексей копайгородский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Ливни прогнозируются в Сочи в ближайшие часы, городские службы будут работать круглосуточно, в готовности для спасательно-аварийных работ находятся тысяча человек, подготовлено 200 единиц техники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС России информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, оказались подтоплены этажи двух жилых домов по улицам Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. При этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом по адресу Кипарисовая, 9/1, десять его жильцов будут переселены в пункт временного размещения. "Уже в ближайшие часы и ночью, по прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погоды с выпадением еще большего количества осадков. Где конкретно может ударить стихия, предсказать невозможно. Городские службы несут дежурство в круглосуточном режиме во всех районах. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь 1000 человек личного состава и 200 единиц техники", - написал Копайгородский. Он рассказал, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением датчиков. Мэр, ссылаясь на прогнозы синоптиков, не исключил возможности формирования смерчей над морем, поэтому пляжи Сочи пока останутся зарытыми для купания. "Сегодня и завтра прошу жителей и гостей города быть максимально бдительными, перенесите планы отдыха у воды, пока погода полностью не восстановится", - сказал градоначальник. Он также добавил, что продолжает контролировать обстановку в Хостинском районе, где прошли сильные ливни, повредив имущество людей. По словам главы курорта, расчистка дорог там полностью завершена, в подвалах домов, которые были подтоплены в результате дождей, продолжают откачивать воду. Согласно прогнозам синоптиков штормовое предупреждение из-за ливней будет действовать в Сочи до окончания 10 июля. Как добавил Копайгородский, дорожное покрытие в районе остановки "Звездочка" в Хосте, разрушенное после дождей, восстановят, как только наладится погода.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html

сочи

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ливня в Сочи Последствия ливня в Сочи 2023-07-09T17:23 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)