https://ria.ru/20230709/sochi-1883126270.html
Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях
Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях - РИА Новости, 09.07.2023
Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях
Ливни прогнозируются в Сочи в ближайшие часы, городские службы будут работать круглосуточно, в готовности для спасательно-аварийных работ находятся тысяча... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T17:23
2023-07-09T17:23
2023-07-09T17:52
происшествия
сочи
алексей копайгородский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883053777_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0ba43f4902f7ca735bf1c1208629e789.jpg
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости. Ливни прогнозируются в Сочи в ближайшие часы, городские службы будут работать круглосуточно, в готовности для спасательно-аварийных работ находятся тысяча человек, подготовлено 200 единиц техники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС России информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, оказались подтоплены этажи двух жилых домов по улицам Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. При этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом по адресу Кипарисовая, 9/1, десять его жильцов будут переселены в пункт временного размещения. "Уже в ближайшие часы и ночью, по прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погоды с выпадением еще большего количества осадков. Где конкретно может ударить стихия, предсказать невозможно. Городские службы несут дежурство в круглосуточном режиме во всех районах. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь 1000 человек личного состава и 200 единиц техники", - написал Копайгородский. Он рассказал, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением датчиков. Мэр, ссылаясь на прогнозы синоптиков, не исключил возможности формирования смерчей над морем, поэтому пляжи Сочи пока останутся зарытыми для купания. "Сегодня и завтра прошу жителей и гостей города быть максимально бдительными, перенесите планы отдыха у воды, пока погода полностью не восстановится", - сказал градоначальник. Он также добавил, что продолжает контролировать обстановку в Хостинском районе, где прошли сильные ливни, повредив имущество людей. По словам главы курорта, расчистка дорог там полностью завершена, в подвалах домов, которые были подтоплены в результате дождей, продолжают откачивать воду. Согласно прогнозам синоптиков штормовое предупреждение из-за ливней будет действовать в Сочи до окончания 10 июля. Как добавил Копайгородский, дорожное покрытие в районе остановки "Звездочка" в Хосте, разрушенное после дождей, восстановят, как только наладится погода.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883082170.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883053777_56:0:968:684_1920x0_80_0_0_7deb98a06bedc197a08eab01b49758ff.jpg
Последствия ливня в Сочи
Последствия ливня в Сочи
2023-07-09T17:23
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, алексей копайгородский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Алексей Копайгородский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Сочи предупредили о надвигающихся ливнях
Мэр Сочи Копайгородский предупредил жителей и гостей города о надвигающихся ливнях
СОЧИ, 9 июл - РИА Новости.
Ливни прогнозируются в Сочи в ближайшие часы, городские службы будут работать круглосуточно, в готовности для спасательно-аварийных работ находятся тысяча человек, подготовлено 200 единиц техники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram-канале
.
Ранее в ГУ МЧС России информировали, что в результате сильных дождей в сочинской Хосте почти 10 автомобилей унесло потоком воды, оказались подтоплены этажи двух жилых домов по улицам Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. При этом погибших и пострадавших нет, эвакуация в домах не проводилась. Позже в администрации города сообщили, что за ночь в Хостинском районе выпало 80 миллиметров осадков, ливни подтопили дом по адресу Кипарисовая, 9/1, десять его жильцов будут переселены в пункт временного размещения.
В Сочи запретили купаться в море
«
"Уже в ближайшие часы и ночью, по прогнозу синоптиков, в Сочи ожидается ухудшение погоды с выпадением еще большего количества осадков. Где конкретно может ударить стихия, предсказать невозможно. Городские службы несут дежурство в круглосуточном режиме во всех районах. В случае необходимости к аварийно-спасательным работам готовы привлечь 1000 человек личного состава и 200 единиц техники", - написал Копайгородский.
Он рассказал, что оперативный штаб города контролирует уровень воды в реках с применением датчиков. Мэр, ссылаясь на прогнозы синоптиков, не исключил возможности формирования смерчей над морем, поэтому пляжи Сочи пока останутся зарытыми для купания. "Сегодня и завтра прошу жителей и гостей города быть максимально бдительными, перенесите планы отдыха у воды, пока погода полностью не восстановится", - сказал градоначальник.
Он также добавил, что продолжает контролировать обстановку в Хостинском районе, где прошли сильные ливни, повредив имущество людей. По словам главы курорта, расчистка дорог там полностью завершена, в подвалах домов, которые были подтоплены в результате дождей, продолжают откачивать воду.
Согласно прогнозам синоптиков штормовое предупреждение из-за ливней будет действовать в Сочи до окончания 10 июля. Как добавил Копайгородский, дорожное покрытие в районе остановки "Звездочка" в Хосте, разрушенное после дождей, восстановят, как только наладится погода.