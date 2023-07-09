https://ria.ru/20230709/proizvodstvo-1883055458.html

Украина хочет нарастить производство танков и бронетехники

Украина хочет нарастить производство танков и бронетехники - РИА Новости, 09.07.2023

Украина хочет нарастить производство танков и бронетехники

Украина хочет нарастить производство танков и бронетехники, однако на это уйдет от трех до шести месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T10:45

2023-07-09T10:45

2023-07-09T10:45

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украина хочет нарастить производство танков и бронетехники, однако на это уйдет от трех до шести месяцев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. "Наращивание производства танков и бронированных машин - это следующий приоритет (Камышина), но на получение результатов уйдет от трех до шести месяцев", - говорится в сообщении агентства. По словам министра, украинская промышленность за июнь произвела больше минометных и артиллерийских снарядов, чем за 2022 год. Однако Камышин не считает это особым достижением, так как в предыдущем году, по его словам, было произведено "мало" снарядов, утверждает издание. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

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украина, в мире