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Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.07.2023

Минобороны рассказало о потерях Киева на Херсонском направлении

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали 60 украинских военных и свыше 10 единиц военной техники на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:28

2023-07-09T14:28

2023-07-09T14:46

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки ликвидировали 60 украинских военных и свыше 10 единиц военной техники на херсонском направлении, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сообщении.

херсонская область

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безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)