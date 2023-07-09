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ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.07.2023
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:24
2023-07-09T14:24
2023-07-09T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
авдеевка
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке Министерства обороны. "Грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное. В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка поражены скопления живой силы и техники ВСУ", — заявили в ведомстве.Отмечается, что российская армия за сутки уничтожила:Кроме того, в районе Карловки и Краматорска в ДНР поражены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html
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вооруженные силы украины, константиновка, авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 180 бойцов ВСУ на Донецком направлении