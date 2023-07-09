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ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 09.07.2023 (обновлено: 15:14 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/poteri-1883102966.html
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.07.2023
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении
Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T14:24
2023-07-09T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
константиновка
авдеевка
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке Министерства обороны. "Грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное. В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка поражены скопления живой силы и техники ВСУ", — заявили в ведомстве.Отмечается, что российская армия за сутки уничтожила:Кроме того, в районе Карловки и Краматорска в ДНР поражены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html
константиновка
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вооруженные силы украины, константиновка, авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России до 180 бойцов ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке Министерства обороны.
"Грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное. В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка поражены скопления живой силы и техники ВСУ", — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что российская армия за сутки уничтожила:
  • до 180 украинских солдат и иностранных наемников;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • боевую машину РСЗО RM-70 "Vampire" чешского производства;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • самоходную артиллерийскую установку М109"Paladin американского производства.
Кроме того, в районе Карловки и Краматорска в ДНР поражены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, добавили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКонстантиновкаАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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