https://ria.ru/20230709/poteri-1883102966.html

ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 09.07.2023

ВСУ потеряли до 180 военных на Донецком направлении

Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T14:24

2023-07-09T14:24

2023-07-09T15:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

константиновка

авдеевка

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск отразили несколько атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив до 180 украинских военных, сообщается в сводке Министерства обороны. "Грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное. В районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка поражены скопления живой силы и техники ВСУ", — заявили в ведомстве.Отмечается, что российская армия за сутки уничтожила:Кроме того, в районе Карловки и Краматорска в ДНР поражены склады боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230708/vsu-1882941303.html

константиновка

авдеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, константиновка, авдеевка, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)