https://ria.ru/20230709/poiski-1883137398.html

В Бурятии поиски пропавшей во время сплава туристки не дали результатов

В Бурятии поиски пропавшей во время сплава туристки не дали результатов - РИА Новости, 09.07.2023

В Бурятии поиски пропавшей во время сплава туристки не дали результатов

Поиски пропавшей во время сплава по реке в Бурятии туристки не дали результатов, в связи с наступлением темноты работы приостановлены, сообщил региональный... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T19:06

2023-07-09T19:06

2023-07-09T19:06

происшествия

снежное

россия

байкал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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УЛАН-УДЭ, 9 июн - РИА Новости. Поиски пропавшей во время сплава по реке в Бурятии туристки не дали результатов, в связи с наступлением темноты работы приостановлены, сообщил региональный главк МЧС. По данным ведомства, в воскресенье вертолет Ми-8 МЧС России обследовал 150 километров акватории озера Байкал и береговой линии реки Снежная. Наземная группировка спасателей на аэролодке обследовала 14 километров реки и прибрежной территории в местности Теплые Озера. "Поиск результатов не дал. В связи с наступлением темного времени суток работы приостановлены", - говорится в сообщении. 6 июня вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение, что при сплаве по реке Снежной вблизи населенного пункта Выдрино Кабанского района перевернулись четыре катамарана с туристами. Спаслись три человека, пятерых искали. Позже на поиски был направлен вертолет Ми-8, после чего нашли еще троих пропавших. Еще один турист был найден 7 июля.

https://ria.ru/20230709/spasenie-1883120860.html

снежное

россия

байкал

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происшествия, снежное, россия, байкал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш