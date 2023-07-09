https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883111359.html

Такого не ожидали. В США назвали оружие Путина, ставшее катастрофой для ВСУ

Такого не ожидали. В США назвали оружие Путина, ставшее катастрофой для ВСУ - РИА Новости, 09.07.2023

Такого не ожидали. В США назвали оружие Путина, ставшее катастрофой для ВСУ

Непрерывное производство боеприпасов наделяет российские войска значительным преимуществом перед ВСУ, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T15:17

2023-07-09T15:17

2023-07-09T16:02

специальная военная операция на украине

украина

сша

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Непрерывное производство боеприпасов наделяет российские войска значительным преимуществом перед ВСУ, пишет обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive."Российская промышленность набирает обороты. США производят (боеприпасов. — Прим. ред.) на одну седьмую меньше. <…> Европейские показатели еще менее впечатляющие", — отметила она.По словам журналиста, окончательное истощение имеющихся запасов вооружений станет для Украины катастрофой, поскольку западные союзники не смогут восполнить их в необходимом объеме. Это позволит российской армии усилить свои позиции на фронте, добавила Карлин."В течение нескольких месяцев мир с нетерпением ожидал начала контрнаступления ВСУ. <…> Теперь, когда оно идет полным ходом, стали очевидны некоторые проблемы", — указала автор статьи.Вопреки ожиданиям стран НАТО, украинские войска не смогли совершить быстрый прорыв. С этим согласился и глава киевского режима Владимир Зеленский, пожаловавшийся на хорошо укрепленную российскую линию обороны, резюмировала обозреватель.

https://ria.ru/20230709/proval-1883033216.html

https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html

украина

сша

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украина, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины