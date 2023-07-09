https://ria.ru/20230709/obstrely-1883036938.html

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку - РИА Новости, 09.07.2023

Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку

Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:46

2023-07-09T05:46

2023-07-09T05:46

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_0:79:2790:1648_1920x0_80_0_0_afd4240319cac815652e2d4593fa0e78.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем в 02.20 украинские войска выпустили по городу еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. В 05.25 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, а по Куйбышевскому и Киевскому районам - шесть снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036336.html

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия