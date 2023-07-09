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Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку - РИА Новости, 09.07.2023
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку
Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:46
2023-07-09T05:46
2023-07-09T05:46
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 21 снаряд по Донецку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Затем в 02.20 украинские войска выпустили по городу еще пять снарядов калибром 155 миллиметров. В 05.25 было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, а по Куйбышевскому и Киевскому районам - шесть снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883036336.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 21 снаряд по Донецку