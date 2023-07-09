https://ria.ru/20230709/moskva-1883944230.html

Более 500 пешеходных улиц благоустроили в Москве за последние 11 лет

Более 500 пешеходных улиц благоустроили в Москве за последние 11 лет - РИА Новости, 13.07.2023

Более 500 пешеходных улиц благоустроили в Москве за последние 11 лет

Более 500 пешеходных улице благоустроили в Москве за последние 11 лет, сообщается на сайте правительства города и мэра Сергея Собянина. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-09T15:00

2023-07-09T15:00

2023-07-13T12:36

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 500 пешеходных улице благоустроили в Москве за последние 11 лет, сообщается на сайте правительства города и мэра Сергея Собянина. "До 2011 года в Москве была только одна полностью пешеходная улица протяженностью 1,2 километра - Арбат. Сейчас в городе благоустроено более 500 улиц, переулков и площадей, удобных для пешеходов... Так, в Москве появились комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией, лавочками, урнами и зелеными насаждениями", - говорится в сообщении. Уточняется, что некоторые улицы стали полностью пешеходными, первыми стали Кузнецкий Мост и часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки в 2012 году. Они расположены в самом центре столицы, поэтому притягивают горожан и туристов. В 2019 году пешеходным сделали участок Школьной улицы, а также набережную Шитова и Ивановский проезд. "Для пассажиров общественного транспорта появились современные остановки, для автомобилистов - парковки. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные кабельные линии убрали под землю, а чтобы избежать подтоплений, расширили водосточную сеть", - дополняется на сайте.

https://ria.ru/20230707/mosty-1882854377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы