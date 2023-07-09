Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ - РИА Новости, 09.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/moldavia-1883120174.html
Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ
Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ - РИА Новости, 09.07.2023
Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ
Возможный выход Молдавии из СНГ губителен для страны в целом и в частности для сельхозпроизводителей, которые находятся на грани банкротства, заявил лидер... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:43
2023-07-09T16:43
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
илан шор
майя санду
октавиан калмык
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_d8b56c5cbfb222fd48301560958d53be.jpg
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ губителен для страны в целом и в частности для сельхозпроизводителей, которые находятся на грани банкротства, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. На этой неделе правительство денонсировало соглашение в рамках СНГ о защите прав потребителей и договор по техническим барьерам в зоне свободной торговли. "Очевидно, что выход из СНГ губителен. У нас есть также очевидные доказательства, что сельское хозяйство Молдовы от этого только проиграет. Наше сельское хозяйство и так на последнем издыхании. А тут еще и пропадают урожаи фермеров, их некуда продавать. Год назад для молдавских фермеров закрылся российский рынок. Тонны яблок и слив пришлось утилизировать и перерабатывать в концентрат. Фермеры страдают о банкротства, а европейский рынок, которые нам обещает Майя (президент Молдавии Майя Санду), не пришел на выручку", - заявил Шор. По его словам, вместе с бывшим министром экономики Октавианом Калмыком разрабатывается концепция помощи молдавским фермерам. "Мы готовы и мы будем помогать фермерам, разрабатываем концепцию поддержки. Начнем с Оргеевского и Тараклийского районов, а также Гагаузии. Вместе с моей командой мы также ищем решения для расширения финансовой поддержки на всей территории республики", - подчеркнул он. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882831274.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230797_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_588535001070d7ee4dbc5054a66ee1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, майя санду, октавиан калмык, снг
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Октавиан Калмык, СНГ
Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ

Оппозиционер Шор назвал возможный выход Молдавии из СНГ губительным для фермеров и страны

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ губителен для страны в целом и в частности для сельхозпроизводителей, которые находятся на грани банкротства, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. На этой неделе правительство денонсировало соглашение в рамках СНГ о защите прав потребителей и договор по техническим барьерам в зоне свободной торговли.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Экс-президент Молдавии назвал выход из соглашений с СНГ глупостью
7 июля, 16:06
"Очевидно, что выход из СНГ губителен. У нас есть также очевидные доказательства, что сельское хозяйство Молдовы от этого только проиграет. Наше сельское хозяйство и так на последнем издыхании. А тут еще и пропадают урожаи фермеров, их некуда продавать. Год назад для молдавских фермеров закрылся российский рынок. Тонны яблок и слив пришлось утилизировать и перерабатывать в концентрат. Фермеры страдают о банкротства, а европейский рынок, которые нам обещает Майя (президент Молдавии Майя Санду), не пришел на выручку", - заявил Шор.
По его словам, вместе с бывшим министром экономики Октавианом Калмыком разрабатывается концепция помощи молдавским фермерам.
"Мы готовы и мы будем помогать фермерам, разрабатываем концепцию поддержки. Начнем с Оргеевского и Тараклийского районов, а также Гагаузии. Вместе с моей командой мы также ищем решения для расширения финансовой поддержки на всей территории республики", - подчеркнул он.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Молдавии не станет. Санду рассказала о планах на будущее
30 мая, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИлан ШорМайя СандуОктавиан КалмыкСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала