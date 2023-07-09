https://ria.ru/20230709/moldavia-1883120174.html

Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ

Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ - РИА Новости, 09.07.2023

Молдавская оппозиция рассказала о последствиях возможного выхода из СНГ

Возможный выход Молдавии из СНГ губителен для страны в целом и в частности для сельхозпроизводителей, которые находятся на грани банкротства, заявил лидер... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T16:43

2023-07-09T16:43

2023-07-09T16:43

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

илан шор

майя санду

октавиан калмык

снг

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КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Возможный выход Молдавии из СНГ губителен для страны в целом и в частности для сельхозпроизводителей, которые находятся на грани банкротства, заявил лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" Илан Шор в своем Telegram-канале. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости разрыва ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество. На этой неделе правительство денонсировало соглашение в рамках СНГ о защите прав потребителей и договор по техническим барьерам в зоне свободной торговли. "Очевидно, что выход из СНГ губителен. У нас есть также очевидные доказательства, что сельское хозяйство Молдовы от этого только проиграет. Наше сельское хозяйство и так на последнем издыхании. А тут еще и пропадают урожаи фермеров, их некуда продавать. Год назад для молдавских фермеров закрылся российский рынок. Тонны яблок и слив пришлось утилизировать и перерабатывать в концентрат. Фермеры страдают о банкротства, а европейский рынок, которые нам обещает Майя (президент Молдавии Майя Санду), не пришел на выручку", - заявил Шор. По его словам, вместе с бывшим министром экономики Октавианом Калмыком разрабатывается концепция помощи молдавским фермерам. "Мы готовы и мы будем помогать фермерам, разрабатываем концепцию поддержки. Начнем с Оргеевского и Тараклийского районов, а также Гагаузии. Вместе с моей командой мы также ищем решения для расширения финансовой поддержки на всей территории республики", - подчеркнул он. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии "Шор" Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. В мае в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230707/moldaviya-1882831274.html

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

молдавия

кишинев

гагаузия

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, майя санду, октавиан калмык, снг