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На Украине рассказали, во что власти превратят страну с помощью наркотиков - РИА Новости, 09.07.2023
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02:38 09.07.2023 (обновлено: 05:47 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/legalizatsiya-1883032995.html
На Украине рассказали, во что власти превратят страну с помощью наркотиков
На Украине рассказали, во что власти превратят страну с помощью наркотиков - РИА Новости, 09.07.2023
На Украине рассказали, во что власти превратят страну с помощью наркотиков
С помощью легализации марихуаны власти Украины хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса, приводит слова экс-депутата Рады Ольги Богомолец Vesti.ua. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T02:38
2023-07-09T05:47
в мире
украина
колумбия
ольга богомолец
верховная рада украины
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. С помощью легализации марихуаны власти Украины хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса, приводит слова экс-депутата Рады Ольги Богомолец Vesti.ua."Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы", — высказалась Богомолец.По словам политика, инициатива позволит выращивать и обрабатывать каннабис в больших объемах. Это нужно властям для "продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса", подчеркнула она. Экс-депутат добавила, что "любители больших денег" не всегда имеют возможность выращивать каннабис в своей стране, однако легализация может это исправить.При этом стратегическое решение по этому вопросу уже принято, считает политик.Владимир Зеленский поднимал тему разрешения на использование марихуаны в медицинских целях еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В конце июня президент Украины выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны.
https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html
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в мире, украина, колумбия, ольга богомолец, верховная рада украины
В мире, Украина, Колумбия, Ольга Богомолец, Верховная Рада Украины
На Украине рассказали, во что власти превратят страну с помощью наркотиков

Экс-депутат Рады Богомолец: легализация каннабиса сделает из Украины новую Колумбию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники акции в Киеве за легализацию марихуаны.
Участники акции в Киеве за легализацию марихуаны. - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции в Киеве за легализацию марихуаны.. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. С помощью легализации марихуаны власти Украины хотят сделать из страны центр наркотического бизнеса, приводит слова экс-депутата Рады Ольги Богомолец Vesti.ua.
«
"Если коротко, под эгидой легализации медицинского каннабиса Украину хотят сделать новой Колумбией в центре Европы", — высказалась Богомолец.
По словам политика, инициатива позволит выращивать и обрабатывать каннабис в больших объемах. Это нужно властям для "продвижения миллиардного сверхприбыльного бизнеса", подчеркнула она. Экс-депутат добавила, что "любители больших денег" не всегда имеют возможность выращивать каннабис в своей стране, однако легализация может это исправить.
При этом стратегическое решение по этому вопросу уже принято, считает политик.
Владимир Зеленский поднимал тему разрешения на использование марихуаны в медицинских целях еще в 2020 году. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В конце июня президент Украины выступил за легализацию лекарств на основе каннабиса, заявив, что эти препараты должны производиться на территории страны.
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В миреУкраинаКолумбияОльга БогомолецВерховная Рада Украины
 
 
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