https://ria.ru/20230709/lavra-1883111621.html

В Киевской лавре на службе главы УПЦ было намного больше людей, чем у ПЦУ

В Киевской лавре на службе главы УПЦ было намного больше людей, чем у ПЦУ - РИА Новости, 09.07.2023

В Киевской лавре на службе главы УПЦ было намного больше людей, чем у ПЦУ

В Киево-Печерской лавре на богослужении предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T15:20

2023-07-09T15:20

2023-07-09T15:41

религия

религия

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православная церковь украины (пцу)

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Киево-Печерской лавре на богослужении предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) собралось в разы больше верующих, чем на службе назначенного раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) "наместника" монастыря Авраамия (Лотыша), об этом свидетельствуют видеокадры, предоставленные РИА Новости очевидцами. По свидетельству очевидцев, на службе митрополита Онуфрия в воскресенье собралось намного больше верующих, чем в находящемся под контролем ПЦУ Успенском соборе лавры, где служил Лотыш. Такая ситуация сложилась, несмотря на то что утром прихожан канонической церкви некоторое время не пропускали на службу, и они вынуждены были ждать у входа в лавру, о чем сообщалось в телеграм-канале УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря. Киево-Печерская лавра основана в XI веке, это древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты на территории Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений.

https://ria.ru/20230707/upts-1882652688.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, украинская православная церковь